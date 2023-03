Prova su strada: le doti nascoste della nuova DS7

Da poco rinfrescata nel look, come dimostra il frontale tutto nuovo, la DS7 E-Tense plug-in hybrid 300 4x4 si propone come un’alternativa ai soliti SUV premium di medie dimensioni. Quali carte ha da giocare?

Alla gluida della DS7 Performance Line+ 300 4x4 E-Tense

Sempre di muscoli si tratta, ma quel 300 che si legge nel nome sul portellone non è un omaggio alla fisicità di Gerard Butler nel famoso film di Zack Snyder, quanto piuttosto il riferimento alla potenza della DS7 in prova. Potenza furba, visto che gran parte di essa è elettrica, così da sfuggire alle rapinose mani del superbollo. Trecento cavalli complessivi che pagano per i duecento del motore termico. Ho la vostra attenzione, adesso?

L'AUTONOMIA NEL MONDO REALE Pugno di ferro in guanto di velluto, per il lussuoso SUV francese, che sa fare la voce grossa con sorpassi autoritari, ma che in generale preferisce la guida in souplesse. Anche per non avanzare troppe pretese alla voce consumi. Trattandosi di un’auto plug-in hybrid, quelle che si ricaricano anche alla spina, la DS7 è fedele compagna nel casa ufficio, dove a fronte di 63 km di autonomia dichiarati mi ha permesso di percorrere nel mondo reale 54 km con una sola ricarica: risultato ottenuto in una giornata di quelle molto fredde che non aiutano le batterie e che quindi potrebbe migliorare nella bella stagione.

DS7 Performance Line+ 300 4x4 E-Tense, il motore

I CONSUMI IN PROVA Quando però la carica finisce, e bisogna fare affidamento alla sola energia recuperata nei rallentamenti, l’ibrido fa quello che può e i consumi variano moltissimo tra quando si presta la massima attenzione a una guida risparmiosa e quando invece si adotta uno stile poco attento. E con questo non intendo affatto sportivo o veloce: solo poco virtuoso. Risultato, se muovendomi con un filo di gas, da computer di bordo, ho registrato 7,4 l/100 km in città e 7,8 l/100 km autostrada senza mai superare i 130 km/h indicati (pari a circa 126 km/h misurati con il GPS), basta poco per sballare tutte le medie.

SE NON STAI ATTENTO Prestando meno attenzione all’uso dell’acceleratore è facile vedere l’autonomia col pieno passare da 520 a 400 km o meno: se in autostrada regolo il cruise control a 140 km/h, pari a 136 km/h di GPS (che è la velocità vera tollerata dal Codice della Strada), il consumo medio aumenta a 9,4 l/100 km. In città, quando il casa-ufficio è condizionato dalle partenze a freddo e la parte elettrica spreca energia per portare le batterie alla giusta temperatura, i 7,4 l/100 km diventano facilmente 13,3 l/100 km, che è quasi il doppio.

DS7 Performance Line+ 300 4x4 E-Tense, la presa di ricarica

I TEMPI DI RICARICA La variabilità dei consumi non deve stupire, ma ricordarci ancora una volta che le plug-in hybrid come questa dovrebbero partire dal garage, già climatizzate (tanto nella meccanica quanto nell’abitacolo) tramite la funzione programmabile, e perfettamente cariche, così da viaggiare a batterie. E a proposito di batterie, DS dichiara che bastano 2 ore per una ricarica da wallbox o colonnina a 7,4 kW. L’alternativa è una presa domestica, ma è molto più lenta. Dalle mie prove in redazione per una ricarica completa con questa modalità servono più di 9 ore, che potrebbero rendere poco pratica la gestione quotidiana. Il consiglio, dunque, è di procurarsi una wallbox con una linea elettrica ad alta potenza dedicata.

SA ANCHE CORRERE A dispetto della potenza e della coppia (ben 520 Nm), che proiettano la DS7 E-Tense 300 4X4 fino a 235 km/h dopo uno 0-100 km/h in 5,9 secondi, l’indole dell’auto non è particolarmente sportiva, ma quella di una capace auto da famiglia. Tra le curve privilegia comfort e relax rispetto al dinamismo: almeno con le gomme da neve Conti Winter Contact dell’esemplare in prova, che probabilmente tolgono un pizzico di mordente allo sterzo, nonostante i cerchi da 19” opzionali. Sterzo che cambia consistenza secondo le modalità di guida scelte col tasto sul tunnel centrale, ma che rimane sempre poco comunicativo del lavoro svolto dalle gomme sull’asfalto.

DS7 Performance Line+ 300 4x4 E-Tense, il cerchio da 19'' opzionale

UN CONSIGLIO SUI CERCHI Quasi impeccabile il comfort. La DS7, in viaggio è super silenziosa e ben molleggiata nella guida autostradale. Le sospensioni a controllo elettronico DS Active Scan Suspension, che vedono gli ostacoli con una telecamera e si regolano da sole di conseguenza, non sono però sempre reattive sui blocchi di porfido e sulle buche improvvise, dove il sistema non si è sempre rivelato in grado di ammorbidire l’assetto per tempo. Se vivete in città, in luogo dei cerchi da 19 pollici dell’auto in prova, vi converrà optare per quelli da 18” di serie, che con gomme dalla spalla più alta migliorano il comfort sulle piccole asperita. In ogni modo, la DS7 si fa apprezzare per il diametro di sterzo contenuto in appena 10,45 m, che facilita manovre di parcheggio e inversioni: tra i migliori nell’ambito dei SUV di queste dimensioni.

VEDI ANCHE

LA GUIDA AUTONOMA? È BEN NASCOSTA Bene gli aiuti alla guida, che pur richiedendo sempre l’attenta supervisione del guidatore – come sempre dovrebbe essere, almeno al livello attuale della tecnologia – mi hanno concesso un pizzico di relax in più nel mio viaggio da Milano a Trento e ritorno. L’unica accortezza è prendersi il tempo per memorizzare i vari tasti di comando ad auto ferma, perché sono tutti collocati in posizione nascosta alla vista dalla razza sinistra del volante: in parte sul satellite del piantone di sterzo e in parte sulla porzione di plancia dietro a esso. Attentissimo, e non potrebbe essere altrimenti, il DS Driver Attention Monitoring, che con una telecamera controlla dove guardo e mi riprende con un segnale acustico e un messaggio di richiamo se mi distraggo al volante. DS dice che si tratta di una novità assoluta nel segmento.

DS7 Performance Line+ 300 4x4 E-Tense, le nuove luci

ANIMALE NOTTURNO Luci e ombre – è proprio il caso di dirlo – per i fari con tecnologia LED matrix DS Pixel LED Vision 3.0, che gestiscono l’illuminazione per non abbagliare gli altri conducenti. Perfetti in pianura e sulle strade normali, non sempre sono stati puntuali a ridarmi la massima illuminazione nelle strade di montagna, dove probabilmente il sistema è stato ingannato da riflessi dei cartelli a bordo strada. Ma ci pensa l’esclusivo sistema di visione notturna Night Vision (qui un approfondimento) ad alzare il punteggio della DS7, con la sua telecamera a infrarossi che mi mostra in anticipo sul display dell’auto ciò che sfugge all’occhio umano.

Fuori l’occhio cade sul nuovo fascione anteriore, dove le luci diurne disegnano intriganti colpi di eyeliner luminosi, e al posteriore, dove il fondo sfaccettato delle luci ha un effetto quasi caleidoscopico. Ma è all’interno che la DS7 sa farsi apprezzare veramente. Con il suo stile ricercato, attento al dettaglio e fuori dal coro, il brand di lusso nato con Citroen e confluito nella galassia Stellantis ruba gli sguardi e conquista: soprattutto il pubblico femminile, che evidentemente ha una sensibilità particolare per certe raffinatezze.

DS7 Performance Line+ 300 4x4 E-Tense, i tasti sulla console centrale in Alcantara

EFFETTO ALCOVA Scelte di stile, come i tasti sfaccettati sulla console centrale e le molteplici cromature, sembrano omaggiare la gioielleria, e i rivestimenti in pelle e Alcantara della versione Performance Line+ in prova sono una festa per la vista e per il tatto. Nessuna caduta di stile neppure nelle tasche delle portiere, ampiamente rivestite di morbida moquette al loro interno, che contribuisce a evitare rumori per lo scuotimento di ciò che vi mettete dentro. Tra Alcantara e moquette, l’abitacolo ha un che di morbido e vellutato, caldo e accogliente.

LA CONNETTIVITÀ Il silenzio che regna a bordo permette di apprezzare al meglio l’ottima resa dell’impianto audio Focal Electra opzionale, mentre l’infotainment non ha convinto del tutto. Piace l’ampiezza dello schermo touch da 12”, come piace l’aspetto del menu e la possibilità di personalizzarlo come fosse uno smartphone. Qualche fastidio l'ha creato il collegamento wireless con un iPhone via Apple CarPlay, non sempre affidabile, e anche la navigazione firmata TomTom ha avuto un piccolo inciampo, collocando Milano in Irlanda quando da Trento cercavo di tornare a casa: l'ha confusa con una pizzeria a Dawson Street, nel centro di Dublino. Una destinazione che comunque, ad avere tempo, avrei visitato volentieri.

DS7 Performance Line+ 300 4x4 E-Tense, lo schermo da 12'' dell'infotainment

TROPPO TOUCH Non molto comodo, infine, dover passare per il display touch quando si vuole regolare il climatizzatore: molto meglio sarebbe avere comandi fisici dedicati. E l’impianto non è tri-zona, ma un bi-zona “esteso”, che permette di regolare la temperatura dai sedili posteriori, tramite tasti sulla bocchetta di ventilazione centrale. Non in modo indipendente, però: cambio la temperatura dalla seconda fila e la regolazione viene modificata anche per chi siede davanti, dal lato corrispondente.

LE DIMENSIONI CHE CONTANO In 4,59 metri di lunghezza la DS7 non si fa mancare un bagagliaio sopra la media: il volume di carico da 555 a 1.752 litri la pone al livello di modelli anche più lunghi di una decina di centimetri e non condizionati dagli spazi richiesti dalla tecnologia a batterie plug-in hybrid. Tra l’altro il piano di carico è regolabile su due altezze per privilegiare il vano principale o il doppiofondo, con ganci a molla che lo tengono sollevato per facilitare lo riempimento. Sotto, nel doppiofondo, c’è un ulteriore gavoncino che torna utile per le minuterie, ma che non basta per riporre i cavi di ricarica.

DS7 Performance Line+ 300 4x4 E-Tense, il doppiofondo

La DS7 Performance Line+ 300 4x4 E-Tense in allestimento Performance Line+ non è il top di gamma, ma poco ci manca. Il prezzo base è di 60.800 euro, ma all’auto in prova sono stati aggiunti alcuni accessori che esaltano la qualità percepita (ma anche il prezzo d’acquisto). La guida assistita di livello 2 arriva nel pacchetto Drive & Park Pack, insieme con le telecamere di manovra a 360° e il driver attention alert, che insieme aggiungono 1.000 euro al conto. Il Comfort Pack da 750 euro porta in dote caricatore wireless per lo smartphone, parabrezza termico e sedili anteriori riscaldabili. Il tetto panoramico apribile fa parte del Panoramic Pack insieme con i vetri privacy posteriori e il clima bi-zona esteso per altri 1.900 euro. Totale, 65.450 euro. Molto limitata è la gamma colori: bianco, nero, blu e tre sfumature di grigio. Eleganti, non dico di no, ma a parte il blu sono tutti con sovrapprezzo da 800 a 1.000 euro e se penso a quant’era bello l’arancione metallizzato della DS7 pre-restyling mi prende la nostalgia.

Motore 1.599 cc, 4 cil. turbo, benzina plug-in hybrid Potenza 300 CV Coppia 520 Nm Velocità massima 235 km/h 0-100 km/h 5,9 secondi Cambio Automatico a 8 rapporti Trazione Integrale Batteria 14,2 kWh Ricarica 2 ore a 7,4 kW – circa 5 ore a 3 kW Autonomia 63 km Dimensioni 4,59 x 1,91 x 1,63 m Bagagliaio Da 555 a 1.752 litri Peso O.D.M. Da 1.836 kg Prezzo Da 60.800 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/03/2023