Nuova DS 9 MY23 Esprit de Voyage, nata per viaggiare (e per coccolare i passeggeri)

Come le sorelle minori 4 e 7, anche per la tre volumi arriva il trattamento haute couture e un corposo upgrade tecnologico per l’infotainment

Nelle scorse settimane DS ha introdotto nella gamma DS 4 e DS 7 l’allestimento Esprit de Voyage, che da oggi va ad arricchire anche il model year 2023 della grande berlina a tre volumi francese DS 9. Ma non è l’unica novità.

Nuova DS 9 MY23 Esprit de Voyage: visuale frontale

NUOVO INFOTAINMENT La principale novità di DS 9 MY23 è il sostanzioso upgrade tecnologico che riguarda l’infotainment, e che vede il debutto del nuovo sistema multimediale Iris: interfaccia completamente rivista, configurabile e personalizzabile, più veloce e fluida nella risposta ai comandi dell’utente, e con l’assistente vocale Iris. Di serie anche la telecamera a 360° con la visione di quanto sta attorno all’auto assicurata dalle nuove fotocamere digitali ad alta risoluzione montate sull’auto, e la connettività Apple CarPlay e Android Auto, finalmente anche wireless. Il navigatore è connesso a internet e fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e sull’occupazione dei parcheggi pubblici, oltre ai limiti di velocità e le stazioni di ricarica.

Nuova DS 9 MY23 Esprit de Voyage: il nuovo infotainment Iris

SI COMANDA TRAMITE APP Il nuovo sistema operativo di DS 9 è collegato all’app My DS per smartphone, che permette di pianificare percorsi sul cellulare e inviarli al navigatore dell’auto, precondizionare l’abitacolo e la batteria, verificare lo stato di carica e ricevere le notifiche per la manutenzione. Ancora, lo smartphone si trasforma in telecomando digitale per bloccare e sbloccare le porte, accendere le luci e suonare il clacson.

Nuova DS 9 MY23 Esprit de Voyage: fari a matrice di LED di serie

VEDI ANCHE

ALLESTIMENTO OPÉRA Accanto a Performance Line+ e Rivoli+ (qui la prova su strada) debutta anche l’allestimento Opéra (che sostituisce il precedente Opéra Premiere) con una ricca dotazione di serie, che va dalle sospensioni attive ad aria controllate dalla telecamera frontale alla guida semi-autonoma di livello 2, il pacchetto per la visione notturna e l’impianto audio Focal. Particolarmente ricco l’interno, con rivestimenti in pelle Nappa in tre colorazioni (rosso, nero e il nuovo grigio perla), con il logo DS in rilievo sui sedili e il cielo in Alcantara grigio.

Nuova DS 9 MY23 Esprit de Voyage: visuale laterale

COME UNA LIMOUSINE Su richiesta per questo allestimento il Lounge Pack per i passeggeri posteriori, che comprende il bracciolo centrale posteriore in pelle Premium, il pulsante di cortesia per spostare il sedile del passeggero anteriore in avanti rispetto ai sedili posteriori, il climatizzatore automatico bizona estesa e i sedili posteriori riscaldati, massaggianti e raffreddati, nonché il tetto apribile, il cofano elettrico, il parabrezza riscaldato e l’antifurto.

Nuova DS 9 MY23 Esprit de Voyage: la pelle goffrata nell'abitacolo

ESPRIT DE VOYAGE La gamma di DS 9 si arricchisce infine della versione Esprit de Voyage, caratterizzata da interni esclusivi in pelle chiara: sedili in pelle Nappa grigio perla, materiale ripreso anche nella console centrale, nel cruscotto e nei pannelli porta. Il pannello apribile sotto lo schermo centrale presenta una goffratura termica con una mappa dell’Europa disegnata sotto forma di raggi che si estendono dallo studio parigino di DS. Un motivo richiamato anche sulla plancia e sui badge delle porte anteriori, ma anche sulle calotte degli specchietti e sui battitacco. All’esterno troviamo cerchi da 19” con disegno esclusivo e finiture in grigio opaco per le versioni da 250 CV, e da 20” per la più performante E-Tense 4x4 360. Quattro le colorazioni della carrozzeria: Grigio Cristallo, Blu Imperiale, Grigio Platino e Nero Perla.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 17/05/2023