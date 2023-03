Esprit de Voyage, DS 4 e DS 7 in viaggio di piacere. Video

Mondo auto e mondo della moda, mondi nati affinché l'uno incroci l'orbita dell'altro. Al mondo della moda, DS Automobiles da sempre stringe l'occhiolino. DS 4 e DS 7 ''Esprit de Voyage'', ancora prima che serie speciali, sono l'espressione di una nuova ''collezione''. Charme, ecologia, tecnologia, voglia di prendere e partire per destinazioni ignote: qui non manca nulla. Sfoglia la gallery e conoscile anche in video.

INTERNI Basato su DS 4 Rivoli, DS 4 Esprit de Voyage introduce dettagli esclusivi e molte dotazioni standard extra. Interni in pelle esclusiva Pebble Grey, nuova tonalità armoniosa Granit Grey sul rivestimento laterale e sul cruscotto in pelle Nappa, con goffratura Esprit de Voyage e rappresentazione di una mappa dell'Europa disegnata da raggi centrati intorno al Clou de Paris, che simboleggia il punto di partenza e il luogo in cui questa collezione è stata immaginata, ovvero il DS Design Studio Paris. Firma Esprit de Paris anche sui batittacco, mentre il bordo dei tappetini introduce un colore speciale il cui grigio è in linea con gli interni.

ESTERNI Sulle calotte degli specchietti, il design inciso al laser è stato modificato per suggerire movimento e aerodinamicità e, quindi, simboleggiare il viaggio. DS Wings nero lucide inserite tra proiettori DS Matrix LED Vision, griglia arricchita da riflessi cromati. Le cornici dei finestrini e la fascia del bagagliaio sono rivestiti con eleganti finiture Gloss Black, mentre i cerchi da 19 pollici ''Cannes'' sono diamantati con laccatura opaca e di colore grigio antracite opaco. Sei colori di carrozzeria possono essere combinati con un tetto Nero Perla: Grigio Première con maniglie delle portiere a filo dello stesso colore; Grigio Platino, Grigio Cristallo, Nero Perla, Bianco Perla e Rosso Babilonia.

DI SERIE Alla già ricca dotazione Rivoli, la nuova serie speciale aggiunge sedili elettrici con sedili anteriori massaggianti e raffreddati, volante riscaldato, portellone elettrico, pedaliera in alluminio e finestrini laterali insonorizzati.

MOTORI E PREZZI DS 4 Esprit de Voyage in vendita in versione ibrida plug-in 1.6 E-Tense 225, nonché con motori benzina 1.2 PureTech 130 e diesel 1.5 BlueHDi 130. Ordini al via il 13 marzo, prezzi a partire da 43.000 euro.

INTERNI Sempre ideata sulla base dell’allestimento Rivoli, anche DS 7 Esprit de Voyage si distingue per gli esclusivi interni in pelle chiara e una dotazione di serie migliorata. Sul cruscotto, la nappa Grigio Perla è goffrata a caldo con una tecnica sviluppata dagli artigiani di DS Automobiles. Queste linee si ripetono sui battitacco e sui loghi delle portiere anteriori, nonché sulle calotte degli specchietti retrovisori esterni appositamente rifiniti. I colori chiari e brillanti caratterizzano gli interni dei sedili ì e dei rivestimenti in pelle Nappa con un colore Grigio Perla specifico per questa collezione. I tappetini, infine, hanno anche una finitura unica con un colore che è stato rivisto per essere in perfetta armonia con i toni chiari dell'abitacolo.

ESTERNI La firma Esprit de Voyage è inserita sulle porte e sulle calotte degli specchietti con uno speciale motivo inciso a laser. Il profilo è evidenziato dalla finitura Glossy Black su DS Wings, dai finestrini, dalle barre del tetto e dalla parte anteriore intervallata con una griglia, anch'essa Glossy Black con riflessi cromati. Gli esclusivi cerchi da 19 pollici ''Oyama'' presentano anche speciali inserti Glossy Black. Disponibili sei colori carrozzeria: Grigio Première, Grigio Platino, Grigio Cristallo, Nero Perla, Bianco Perla e Blu Imperiale.

DI SERIE Alla dotazione standard dell'allestimento Rivoli, DS 7 Esprit de Voyage aggiunge sedili anteriori riscaldati, massaggianti e raffreddabili, schienale regolabile per i sedili posteriori, pedaliera in alluminio, illuminazione interna PolyAmbient, vetri laterali con assorbimento del rumore e portellone elettrico con accesso hands-free.

MOTORI E PREZZI DS 7 Esprit de Voyage disponibile nelle versioni ibrida plug-in 1.6 E-Tense 225 e 1.6 E-Tense 4x4 300, nonché con un motore diesel 1.5 BlueHDi 130 con cambio automatico. L'ordinabilità si apre il 13 marzo con prezzi a partire da 49.750 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/03/2023