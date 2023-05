DS Automobiles: la gamma si fa ancora più chic con la collection Esprit De Voyage

Nella splendida cornice di ''Spazio The Box'' (Origgio, VA), DS Automobiles ha presentato la Collection Esprit De Voyage. Un progetto nato per sottolineare ancor di più la vocazione intraprendente e raffinata ispirata dal savoir-faire francese del marchio parigino. Introdotta inizialmente su DS 4 e DS 7 (qui il nostro approfondimento), adesso è presente anche su DS 9. La collezione Esprit De Voyage sarà disponibile per tutto il 2023.

Nuova DS 9 Esprit De Voyage

VIAGGIO NELL'ECCELLENZA Per ''Spazio The Box'' si tratta del primo evento in collaborazione con un brand automotive. La struttura di Origgio si è rivelata un vero e proprio scrigno di ricchezze ed eccellenze (gastronomiche e automobilistiche), perfettamente in linea con il posizionamento esclusivo del marchio. ''DS Automobiles da sempre si contraddistingue per cura del dettaglio, raffinatezza e tecnologia, pilastri che danno vita a una line up di prodotti distintivi. L’eccellenza del Brand trova adesso la massima espressione nella collezione Esprit De Voyage: un allestimento top che, attraverso materiali e dettagli stilistici, esprime al meglio l’arte del viaggio secondo DS, ovvero la reinterpretazione del viaggio in chiave più consapevole e sostenibile'', ha dichiarato Alessandra Mariani, Direttore Marketing DS Italia.

Gli interni di DS 7 Esprit De Voyage

DETTAGLI RAFFINATI La collection Esprit De Voyage si ispira al concetto di arte del viaggio ed è pensata per esaltare la maestria degli artigiani di DS Automobiles attraverso dettagli distintivi e raffinati. È il caso della firma DS riportata sul battitacco, del badge dedicato Esprit De Voyage e delle calotte degli specchietti laterali. Quest’ultime propongono un design inciso con uno speciale motivo a laser. Esprit De Voyage è sviluppata a partire dall’allestimento Rivoli. I modelli DS 4 e DS 7 sono disponibili in sei varianti cromatiche: Grigio Première, Grigio Platino, Grigio Cristallo, Nero Perla e Bianco Perla, mentre Rosso Babilonia è la sesta tonalità per il modello DS 4. DS 9 (qui la nostra prova su strada) è invece disponibile in quattro colori: Grigio Cristallo, Blu Imperiale, Grigio Platino e Nero Perla.

Battitacco specifico Esprit De Voyage

RICCA DOTAZIONE DS 4 Esprit De Voyage introduce dettagli esclusivi e molte dotazioni standard extra, tra cui: i caratteristici cerchi Cannes da 19 pollici diamantati con laccatura opaca. L’auto è equipaggiata con DS Extended HUD, infotainment DS Iris System, guida autonoma livello 2 e fari DS Matrix LED Vision e aggiunge il pacchetto sedili elettrici con sedili anteriori massaggianti e ventilati, volante riscaldato, portellone elettrico, pedaliera in alluminio e finestrini laterali insonorizzati. DS 7 Esprit De Voyage si distingue per gli esclusivi interni in pelle chiara e brillante. La dotazione di serie è migliorata, con sistema infotainment DS Iris System, proiettori DS Pixel LED Vision 3.0, pedaliera in alluminio, illuminazione interna PolyAmbient, vetri laterali con assorbimento del rumore e portellone elettrico con apertura facilitata. Infine, DS 9 Esprit De Voyage si caratterizza per il cruscotto e il rivestimento del pannello porta in pelle Nappa. Le superfici dell’abitacolo sono in Alcantara Grigio Perla con volante in pelle fiore Nero.

Rivestimenti dedicati Esprit De Voyage

I PREZZI DS 4 Esprit De Voyage è disponibile in Italia a partire da 43.000 euro. Tre le motorizzazioni in gamma: ibrida plug-in E-Tense 225 (54.000 euro), benzina PureTech 130 (43.000 euro) o con motore Diesel BlueHDi 130 (44.450 euro). Tre possibilità anche per DS 7 Esprit De Voyage, che in Italia parte da 49.750 euro: ibrida plug-in E-Tense 225 (58.600 euro) oppure E-Tense 300 4x4 (63.800 euro) o, in alternativa, la versione equipaggiata con motore Diesel BlueHDi 130 con cambio automatico (49.750 euro). Infiene, DS 9 Esprit De Voyage è disponibile in Italia a partire da 76.250 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 31/05/2023