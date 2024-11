Anticipazioni e foto spia della nuova DS 8

DS Automobiles ha pubblicato alcune foto teaser di un prossimo modello con carrozzeria crossover fastback. Le pellicole mimetiche ne danno ancora un'immagine camuffata, ma non mancano alcune anticipazioni ufficiali. Il nome non è ancora stato svelato, ma l'ipotesi è che possa chiamarsi DS 8, posizionandosi tra il SUV DS 7 e l'ammiraglia DS 9. ''Le proporzioni sono state perfezionate per andare oltre il concetto di SUV Coupé, senza rinunciare al DNA tipico dei SUV'', dice la Casa. E le rivelazioni non finiscono qui.

La nuova crossover fastback DS Automobiles su strada

LA FORMA SEGUE LA FUNZIONE ''Il design esterno riprende il dinamismo dei SUV più eleganti, pur adattandosi alle esigenze di una motorizzazione 100% elettrica'', si legge nel comunicato ufficiale. Il parabrezza è arretrato, mentre il cofano è posizionato più in basso a definire uno stile che probabilmente fornirà il paradigma per le DS del futuro prossimo. Anche perché queste scelte stilistiche sono state dettate dalla ricerca della massima efficienza, per ottimizzare l'autonomia. Per la sua nuova fastback, DS Automobiles cita un Cx di 0,24, che permetterebbe un'autonomia record fino a 750 km nel ciclo WLTP. A vantaggio dell'aerodinamica sono state installate prese d'aria attive nella parte inferiore del paraurti anteriore per favorire il raffreddamento.

La nuova crossover fastback DS Automobiles, la coda è molto sfuggente

DETTAGLI DI STILE Il frontale assume un'identità molto tecnologica, grazie alle luci diurne verticali, che incorniciano i proiettori DS Pixelvision e sempre nell'ambito della massima efficienza, ''i parafanghi posteriori sono scolpiti, mentre i fari tridimensionali presentano una firma verticale per favorire il flusso aerodinamico''. Tutte le informazioni e i dettagli relativi saranno rivelati entro la fine dell'anno, quando è previsto il debutto ufficiale. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/11/2024