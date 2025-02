DS No8, svelati i prezzi in Francia e costa più di...

Scopri i prezzi della DS No8 in Francia: la nuova ammiraglia di DS Automobiles a confronto con Audi, BMW e altri modelli premium

DS Automobiles ha ufficialmente lanciato la nuova DS No8, con le prime consegne previste per la seconda metà del 2025. Questo innovativo fastback elettrico con elementi da crossover si posiziona come il nuovo modello di punta del brand, puntando su tecnologia e design premium.

DS No8 Etoile, il frontale

In Francia, il listino della DS No8 parte da 59.200 euro per la versione base Pallas FWD e arriva fino a 74.600 euro per la top di gamma Etoile AWD Long Range. Quest'ultima è l'unica variante dotata di doppio motore, con 375 CV e una batteria da 97,2 kWh, garantendo un'autonomia di 686 km (WLTP).

Listino prezzi DS No8 in Francia:

DS No8 Pallas FWD : 59.200 euro

DS No8 Pallas FWD Long Range : 63.300 euro

DS No8 Etoile FWD : 66.480 euro

DS No8 Etoile FWD Long Range : 70.900 euro

DS No8 Etoile AWD Long Range: 74.600 euro

DS No8 Etoile Grigio Palladio, 3/4 anteriore

DS Automobiles ha posizionato la No8 come diretta rivale di brand premium consolidati, come Audi e BMW. Tuttavia, il prezzo di partenza è più alto rispetto a modelli come:

Audi Q4 Sportback e-tron : 46.990 euro

BMW i4 Gran Coupé: 57.600 euro

La DS No8 in versione top di gamma compete con vetture di segmento superiore come:

Audi A6 Sportback e-tron : 66.420 euro

Mercedes-Benz EQE Sedan : 70.050 euro

BMW i5: 76.250 euro

DS No8 Etoile con interni in pelle nappa opzionali

La DS No8 Etoile AWD Long Range con tutti gli optional disponibili raggiunge un prezzo finale di 89.540 euro. Qui sotto i prezzi delle dotazioni a pagamento:

Vernice Grigio Palladio : 1.100 euro

Tetto nero : 400 euro

Cerchi da 21'' Cassiopeia : 1.100 euro

Interni in pelle Nappa : 2.350 euro

Tetto panoramico : 800 euro

Absolute Comfort Pack : 2.500 euro

Absolute Tech Pack (DS Night Vision, ecc.) : 1.350 euro

Caricatore di bordo trifase da 22 kW : 900 euro

Gancio di traino removibile: 990 euro

DS No8 Etoile con cerchi Cassiopeia opzionali

DS Automobiles ha dichiarato l'intenzione di posizionarsi ''oltre il premium'', mirando ai segmenti di lusso più esclusivi. Questo suggerisce che potremmo vedere in futuro modelli ancora più costosi, inclusi allestimenti speciali della DS No8.

La DS No8 segna un passo importante per il brand francese, ma sarà in grado di competere con i giganti del settore premium? Il mercato e i consumatori daranno la risposta nei prossimi anni. Vai sul configuratore ufficiale di DS Automobiles Francia per scoprire tutte le opzioni della DS No8.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/02/2025