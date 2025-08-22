Jeep Cherokee 2026 e il nuovo Full Hybrid: anche su altri SUV Stellantis?

A tre mesi dalle prime immagini ufficiali ecco che Jeep, di nuova Cherokee 2026, diffonde anche le specifiche tecniche precise. E c'è una componente che a noi europei interessa da vicino.

Già, perché se nuova Cherokee (come nuova Grand Cherokee) non arriverà mai in Europa, men che meno arriverà in Italia, il suo nuovo motore ibrido potrebbe anche arrivare. Ma andiamo con ordine: il video del reveal.

Nuova Cherokee in un flash

Come già intravisto a fine maggio, Cherokee nuova generazione parla lo stesso linguaggio stilistico di nuova Jeep Compass, rispetto alla quale è assai più lunga (4 metri e 77), poggiando su piattaforma STLA Large, anziché la STLA Medium.

Un design verticalizzante include la caratteristica griglia a sette feritoie Jeep, il cofano piatto, passaruota e carrozzeria squadrati.

Nuova Jeep Cherokee 2026

A sottolineare il posizionamento più premium di Cherokee rispetto a Compass sono semmai le maniglie porta più eleganti e incassate e le telecamere integrate negli specchietti retrovisori esterni.

Semplice e robusto, l'abitacolo segue il solco dei modelli Jeep per il mercato USA, con un display conducente e un touchscreen da 12,3 pollici, un cruscotto alto e comandi touch-sensitive per il riscaldamento e la ventilazione.

Jeep Cherokee 2026, gli interni

E arriviamo al punto.

Il nuovo motore ibrido

Il nuovo sistema di tipo full hybrid di Cherokee 2026 combina un motore a benzina turbo a 4 cilindri da 1,6 litri con due motori elettrici, il più piccolo dei quali funge da generatore di elettricità per un piccolo pacco batterie da 1 kWh, mentre il secondo fornisce direttamente la trazione alle ruote anteriori.

Una potenza di sistema di 210 CV e una coppia di 311 Nm vengono scaricate a terra da un cambio automatico a variazione continua CVT e dalla trazione integrale Active Drive I (trazione integrale ''meccanica'').

Jeep Cherokee 1.6 Hybrid 2026: cambio automatico CVT, trazione 4x4

Jeep promette un consumo di 44 miglia per gallone, equivalenti a 6,3 l/100 km, e un'autonomia di circa 500 miglia (800 km), a intermittenza (immaginiamo) anche in modalità EV. Dati notevoli, rispetto ai concorrenti sul mercato statunitense.

Un ibrido ''virale''?

Sebbene non si sappia ancora se questo propulsore verrà utilizzato sui modelli Jeep venduti in Europa, noi lo vedremmo bene sotto la carrozzeria dei SUV Stellantis taglia M.

SUV tipo Jeep Compass stessa, ma anche Peugeot 3008, o Citroen C5 Aircross, o Opel Grandland. In attesa di altri SUV di categoria superiore.

Nuova Jeep Compass in futuro anche con 1.6 full hybrid?

Limiti strutturali permettendo, un 1.6 full hybrid completerebbe l'attuale offerta ibrida composta dal 3 cilindri 1,2 litri mild hybrid e il 4 cilindri 1,6 litri plug-in hybrid.

È un auspicio. Sta a Stellantis, ora, fare i propri sacrosanti calcoli. Qui, altro video. Sotto, una manciata di altre immagini.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/08/2025