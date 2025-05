Jeep Renegade: si fanno affari nel 2025? Senti qui che promo

Su Renegade North Star e-Hybrid in pronta consegna, a maggio sconto a doppia cifra. E assai più generoso di quello su Avenger

Soffre, Jeep Renegade, la concorrenza interna di quel rullo compressore che è Jeep Avenger, che da un paio d'anni le ha sottratto il titolo di Jeep best seller in Italia.

Poi ci si mette pure ''sorella'' Jeep Compass: l'anteprima del nuovo modello ha fatto sì che attorno a Renegade calasse ulteriormente l'attenzione.

Aggiungici che a poco a poco inizia a spargersi la voce di una Renegade nuova generazione, che sarà tutto un altro progetto (ma se ne riparla nel 2026-2027).

Sarà anche per tutto questo, che da un po' di tempo a questa parte la mitica baby Wrangler tenta di recuperare popolarità a suon di offertone (assai più -one che non le offerte su Avenger).

Jeep Renegade, occhio alla promo

Andiamo al sodo: quanto costa Jeep Renegade a maggio-giugno 2025? Relativamente poco, costa.

La promozione su Jeep Avenger e-Hybrid

L'offerta che passiamo al microscopio è quella riferita a Jeep Renegade e-Hybrid North Star, l'edizione cioè equipaggiata di motore 1,5 litri 4 cilindri 130 CV con tecnologia ibrida 48 volt, associato a cambio automatico doppia frizione DCT a 7 rapporti.

L'allestimento North Star Edition è in commercio dal 2024 (anno di restyling) e si posiziona, come completezza, a metà strada tra la entry level Altitude e la top di gamma Summit. Tra le peculiarità:

cerchi neri da 17 pollici;

tetto panoramico apribile;

barre sul tetto;

assistenza al parcheggio parallelo e perpendicolare;

fendinebbia a LED.



Jeep Renegade North Star, la plancia

Al prezzo di listino di 35.600 euro, a fronte di permuta o rottamazione e di finanziamento con Stellantis Financial Services da 199 euro al mese, la Casa sottrae una cifra di 5.700 euro, abbassando così la soglia a 29.900 euro. Suona bene?

La promo è circoscritta ad uno stock di esemplari in pronta consegna: per sicurezza, meglio non temporeggiare.

Jeep Renegade North Star, sconto di 5.700 euro

Tabelliamola, la promozione.

Jeep Renegade e-Hybrid North Star Prezzo di listino 35.600 euro Prezzo promozionale 29.900 euro Sconto (€) 5.700 euro Sconto (%) 16% Anticipo 7.643 euro Rata 199 euro Durata 36 mesi TAN (fisso) 5,99% TAEG 7,68% Maxirata finale / VFG 20.273,75 euro Permuta/rottamazione obbligatoria Valido fino al 31 maggio 2025 (salvo proroghe) Limitazioni pronta consegna

Si è risvegliata in te una Renegade-passione? Visita il sito web di Jeep per approfondire la tematica.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 26/05/2025