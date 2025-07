Nuova Citroen C5 Aircross, ordini aperti. I prezzi al configuratore

Al lancio, C5 Aircross nuova generazione in formato Hybrid o Full Electric. Si parte da 29.900 euro (in promo). Il listino completo

La promessa è stata mantenuta, nuova Citroen C5 Aircross parte da 29.500 euro.

Da 29.500 euro in edizione ibrida soft, in caso di permuta e in associazione a finanziamento Stellantis.

Oltre all'offerta promozionale, già anticipata a primavera dalla dirigenza Citroen Italia a poche settimane dalla world premiere, oggi possiamo accedere al listino prezzi nel suo insieme.

Di nuova Citroen C5 Aircross, infatti, a metà luglio gli ordini si aprono ufficialmente. Consegne a partire dall'autunno.

Citroen C5 Aircross 2025, ordini al via

Inizialmente sarà possibile ordinare la versione mild hybrid 48 volt (C5 Aircross Hybrid 145), che di listino parte da 32.400 euro, e la versione 100% elettrica (ë-C5 Aircross Comfort Range) da 520 km di autonomia. Che attacca a 36.690 euro (un gap sostenibile). In fondo, trovi il listino completo.

Successivamente, l’offerta si amplierà con la variante ibrida alla spina (C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatic) ed elettrica ad autonomia estesa (ë-C5 Aircross Long Range).

Riguarda la nostra video anteprima, intanto che ci sei.

C5 AIRCROSS: MOTORI E ALLESTIMENTI

Includendo anche le varianti successive, l’offerta Citroen C5 Aircross si articola dunque su quattro motorizzazioni e tre allestimenti:

Hybrid 145 CV Automatic nei tre trim YOU, PLUS e MAX;



nei tre trim YOU, PLUS e MAX; Plug-In Hybrid 195 CV Automatic (non ancora ordinabile) nei livelli PLUS e MAX;



(non ancora ordinabile) nei livelli PLUS e MAX; Elettrico 210 CV Comfort Range 520 Km negli allestimenti YOU, PLUS e MAX;



negli allestimenti YOU, PLUS e MAX; Elettrico 230 CV Long Range 680 Km (una volta ordinabile) in versione PLUS e in versione MAX.



Citroen C5 Aircross 2025: Hybrid o Full Electric

Ora, i tre allestimenti nel dettaglio.

Citroen C5 Aircross YOU

Di serie fari anteriori e posteriori full LED, cruscotto digitale da 10 pollici, schermo centrale Waterfall da 13 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto Wireless, clima automatico bizona, bracciolo centrale, panca posteriore frazionabile 40-20-40, sospensioni Citroën Advanced Comfort.

Nuova Citroen C5 Aircross, gli interni

In termini di sicurezza, il Pack Safety include: sei airbag, cruise control adattivo con funzione Stop & Go, frenata di emergenza attiva con radar e telecamera, rilevamento stanchezza conducente, riconoscimento segnali stradali, assistenza alla partenza in salita, monitoraggio della pressione pneumatici, sensori di parcheggio posteriori, Keyless Start.

La versione 100% elettrica è equipaggiata con un caricatore di bordo da 11 kW.

Citroen C5 Aircross PLUS

All’esterno, vetri posteriori oscurati e paraurti in nero lucido. In abitacolo, illuminazione ambientale a otto colori, navigazione 3D con quattro porte USB e ricarica wireless per smartphone, schienale posteriore reclinabile 40/20/40 con bracciolo centrale, specchietto retrovisore elettrocromatico.

Citroen C5 Aircross PLUS più comoda per i passeggeri posteriori

Sul fronte praticità, entrano il Keyless Entry & Start, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori abbinati alla telecamera posteriore a 180°, gli specchietti laterali ripiegabili elettricamente, riscaldati e dotati di luce di benvenuto.

Per la versione plug-in hybrid è incluso un caricatore di bordo da 3,7 kW con cavo Mode 2.

Citroen C5 Aircross MAX

All’esterno, fari anteriori Citroën LED Matrix. All'interno, volante riscaldato, Head-Up Display, pedali sportivi in alluminio, sistema Clean Cabin che migliora la qualità dell’aria interna.

Su Citroen C5 Aircross MAX, anche l'head-up display

Sul fronte del comfort e della tecnologia, la MAX include il portellone posteriore motorizzato, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori abbinati al sistema VisioPark 360°, e l’avanzato Drive Assist 2.0, che integra assistenza al mantenimento di corsia, controllo della velocità e gestione semiautonoma della marcia in autostrada.

CITROEN C5 AIRCROSS 2025: LISTINO PREZZI

Eccoci al dunque. La forbice spazia da 32.400 euro a 42.690 euro. Per ora.

Hybrid 145 CV Elettrico 210 CV YOU 32.400 euro 36.690 euro PLUS 35.990 euro 39.690 euro MAX 38.990 euro 42.690 euro

Visita il configuratore online di Citroen e controlla che le cifre riportate siano giuste (il caldo a volte gioca brutti scherzi...).

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/07/2025