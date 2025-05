Nuova Citroen C5 Aircross Hybrid e EV: prezzi (wow) al contrario

Magie dell"Elettrico Sociale" Citroen: nuova e-C5 Aircross in promo a una cifra inferiore a C5 Aircross Hybrid. In caso di incentivi...

Non è ancora ufficialmente in vendita, nuova Citroen C5 Aircross (estate 2025: manca poco). Né si conosce il listino prezzi completo. Si conosce, invece, l'offerta di lancio. Tenetevi forte.

''Elettrico Sociale'' è un espressione che vi dice niente?

Citroen C5 Aircross 2025: ibrida o 100% elettrica

Citroen C5 Aircross Hybrid, il prezzo promozionale

In attesa di un quadro completo, si apprende dal managing director di Citroen Italia Giovanni Falcone in prima persona che nuova C5 Aircross Hybrid 145hp Automatic, ovvero l'edizione con motorizzazione 3 cilindri 1,2 litri turbo benzina ibrida soft a 48 volt, in allestimento base sarà offerta a un prezzo di lancio di 29.900 euro. In caso di permuta.

Citroen C5 Aircross Hybrid in promo a 29.900 euro

Ma il bello viene adesso.

Citroen e-C5 Aircross, una promo da sballo

Sull'elettrico accessibile il Double Chevron è una testa di serie, con Citroen e-C3 che ad aprile 2025 è il modello a batterie più venduto in assoluto in Italia.

Ecco perché e-C5 Aircross beneficia, al lancio, di un'offerta straordinaria (in senso letterale, cioè fuori dall'ordinario).

Citroen e-C5 Aircross a 25.400 euro (se c'è l'ecobonus)

Se - e solo se - il piano di incentivi statali (fino a 11.000 euro?) dovesse andare in porto, Citroen e-C5 Aircross ''standard range'' (520 km) in promozione a 25.400 euro. Versione elettrica più conveniente del modello ibrido, strano ma vero.

Non ci credi? In video, parla Giovanni Falcone. Ascolta bene gli ultimi secondi...

Ripetiamo: C5 Aircross 100% elettrica a 25.400 euro solo in caso di ecobonus di ritorno. E in caso di finanziamento. Alle seguenti condizioni:

anticipo zero

rate da 259 euro al mese;

TAN 5,99%



Nuova Citroen C5 Aircross, gli interni

Naturale, a questo punto, fare il tifo affinché gli incentivi si trasformino presto in decreto.

Intanto, tiene d'occhio il sito web di Citroen Italia.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/05/2025