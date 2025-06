Citroen C3 Aircross Hybrid: quanto consuma davvero? La prova dei consumi reali

Completamente rinnovata, la Citroën C3 Aircross 2025 ha ora fino a 7 posti, dimensioni da SUV compatto e un prezzo allettante.

Dopo la prima prova, rimaneva la curiosità di conoscere i consumi reali: ecco perché ho portato sul nostro percorso di prova MotorRing la nuova Citroen C3 Aircross.

Leggi tutti i risultati in questo test del commuter. Oggetto della prova è la versione mild hybrid da 136 CV, che rappresenta la proposta più interessante e completa.

Citroen C3 Aircross 2024, la prova su strada

Al volante della Nuova Citroen C3 Aircross 1.2 Hybrid 136 CV, la prima cosa che noto è proprio il volante. Piccolo e schiacciato, ha molto in comune con quello delle Peugeot.

Infatti rimane più basso della strumentazione, qui raccolta nel comodo schermo che Citroen chiama Head-Up Display, ma che non proietta le immagini sullo parabrezza come fanno i veri HUD.

Si tratta infatti di un display normalissimo, ma molto efficace nella sua semplicità: si legge perfettamente e consente di allontanare pochissimo lo sguardo dalla strada, visto che rimane a filo con il parabrezza.

I primi metri, lo sterzo leggerissimo e diretto non mi fa impazzire: comunica un senso di sportività poco in linea con la natura dell'auto. E non mi fa sentire niente di quel che accade sotto le ruote.

Mi conquista subito, invece, il motore a 3 cilindri mild hybrid da 1,2 litri, che troviamo anche su tanti altri modelli del gruppo Stellantis.

Da segnalare che non ha più la distribuzione con cinghia in bagno d'olio, per chi ne avesse letto sui forum, e l'affidabilità non dà più pensieri.

Anche sotto al cofano della C3 Aircross questo motore conferma tutte le sue qualità, garantendo una guida briosa oltre le aspettative, che si traduce in 192 km/h di velocità massima e in un tempo di 8,8 secondi nello 0-100 km/h.

L'unica controindicazione è una certa rividità del sound, che a freddo si fa sentire in abitacolo, e non è sempre fluido nella fase di riavvio automatico dopo che il sistema Start&Stop l'ha spento al semaforo.

In positivo, sono soprattutto i consumi a impressionare, perche possono essere assai contenuti se si mantiene una guida regolare e scorrevole. E se il traffico non si ingarbuglia troppo. Qui sotto i dati rilevati durante la prova.

Consumi reali della Citroen C3 Aircross Hybrid

Urbano 5,7 l/100 km Extraurbano 5,1 l/100 km Commuting 6,0 l/100 km Autostrada 7,0 l/100 km

Le prestazioni della C3 Aircross Hybrid

Quello della C3 Aircross è un sistema mild hybrid che fa tanta strada in elettrico. Basta alleggerire il piede sull'acceleratore e il motore a benzina si spegne: da qui in poi, con poca pressione sul pedale si fanno fare all'auto lunghi tratti di ''veleggio'' a emissioni zero, sostenuti dal motore elettrico.

Quest'ultimo è integrato nel cambio automatico a 6 rapporti, che ha solo la funzione automatica, ma nessun comando per azionare a mano il passaggio delle marce: del resto, la C3 Aircross non è un'auto sportiva e le palette dietro al volante - che non ci sono - avrebbero comunque poca utilità.

Migliorabile la gestione delle scalate nella fase finale della frenata: talvolta, nel passaggio al rapporto inferiore l'auto allunga leggermente lo spazio d'arresto. Un comportamento poco rassicurante quando ti trovi molto vicino all'auto che precede.

Nel traffico come tra le curve la C3 Aircross trasmette una piacevole sensazione di leggerezza e agilità. L'assetto, tuttavia, non è fatto per aggredire la strada, ma anzi predilige una guida accompagnata, visto che le sospensioni sono tendenzialmente morbide: a vantaggio del comfort nei lunghi viaggi.

Aiuti alla guida e comandi di bordo

Comodo il tasto a sinistra del piantone per spegnere l'allarme di superamento limiti di velocità: un accorgimento che vorrei su tutte le auto dopo che l'Unione Europea ha reso obbligatorio questo dispositivo.

Peccato che rimanga un fastidioso ''beep'' per richiamare l'attenzione del guidatore al variare dei limiti stessi. Meglio sarebbe poter spegnere tutto o almeno avere un segnale austico più discreto.

Utili i sensori di parcheggio posteriori previsti di serie fin dal livello base, visto che la visuale posteriore è un po' sacrificata.

Citroen C3 Aircross 2024 a 7 posti: i sedili della terza fila

Forte di muscoli scolpiti e spigolosi, la nuova C3 Aircross veste proprio come un SUV. Le belle proporzioni mascherano quant'è cresciuta, ma nella vista laterale la lunghezza di quasi 4,40 m da un paraurti all'altro diventa evidente.

A bordo, il colpo d'occhio ispira simpatia, con quel sapiente gioco di contrasti che spezza la monotonia delle plastiche. Molte di esse sono lasciate a nudo, ma non importa, perché l'effetto è comunque molto gradevole.

Di morbido ci sono i braccioli delle portiere, che sono rifiniti allo stesso modo davanti come dietro, e l'imbottitura della plancia, che sembra un po' il neoprene delle mute da sub, quanto a consistenza.

Nell'insieme, trovo nel SUV compatto Citroen molta di quella concretezza ed essenzialità che per anni ha caratterizzato le Dacia e non a caso anche la francese gioca la carta di prezzi molto competitivi, come vedremo.

Le semplificazioni si notano nei comandi degli alzacristalli, dove quelli anteriori non hanno la risalita automatica, e nell'impianto audio, che ha toni generalmente squillanti e leggermente metallici, con poca prodondità. L'equalizzatore fa poco per risolvere e i bassi restano piuttosto deboli.

Lo spazio a bordo è più che sufficiente nelle prime due file, mentre nella C3 a 7 posti, chi siede in ultima fila fa i conti con spazi davvero risicati.

Perfettibile l'ergonomia del posto di guida, dove il mobiletto centrale è ampio e vorrei maggiore scarto tra il volante e la pedaliera, per poter tenere le gambe più distese e le braccia più raccolte.

Bene il bagagliaio: 460 litri con piano di carico regolabile in altezza, capacità che scende a 330 litri nella Citroen C3 Aircross a 7 posti con i sedili reclinati e ad appena 40 litri con tutti i passeggeri a bordo.

Citroen C3 Aircross 2024 7 posti, il bagagliaio

Nuova C3 Aircross Hybrid è proposta in due soli allestimenti con prezzi a partire da 24.790 euro. Il livello base You Pack Plus già comprende di serie:

Schermo touch da 10,25'' a centro plancia.

Retrocamera.

Clima automatico.

Sedili Advanced Comfort.

Vetri posteriori oscurati.

7 posti a richiesta (+850 euro)

Tra gli aiuti alla guida, dispone già della frenata automatica di emergenza, del mantenimento di corsia, dei sensori di parcheggio posteriori, del cruise control non adattivo e del riconoscimento dei limiti di velocità.

Top di gamma è l'allestimento Max, che per 26.690 euro aggiunge:

Infotainment con navigatore.

Ricarica wireless per lo smartphone.

Monitoraggio angolo cieco.

Sedili con rivestimento dedicato.

Luci posteriori a LED con effetto 3D.

Tetto bicolore e cerchi specifici.

Limitato il listino degli optional e alcune dotazioni non sono disponibili neppure come extra: a partire dal sistema keyless, dal tetto panoramico e dal portellone elettrico.

Non è facile trovare rivali dirette alla nuova Citroen C3 Aircross, visto che nessun altro SUV compatto propone 7 posti in meno di 4,4 metri di lunghezza. Alla fine l'avversaria più pericolosa per la francese potrebbe essere la Dacia Jogger Hybrid, che per un prezzo molto simile offre molto spazio in più.

Motore 1,2 litri, 3 cilindri, turbo-benzina mild hybrid Potenza 136 CV Coppia 230 Nm Cambio Automatico a 6 rapporti Trazione Anteriore Velocità 192 km/h 0-100 km/h 8,8 secondi Misure 4,39 x 1,79 x 1,66 m Bagagliaio Da 460 a 1.600 litri (40 litri con 7 persone a bordo) Prezzo Da 24.790 euro

Quanti posti ha la nuova Citroën C3 Aircross 2025?

La nuova Citroën C3 Aircross è disponibile con 5 o 7 posti. I 7 posti sono opzionali (+850 €) e disponibili su entrambi gli allestimenti.

Qual è il prezzo della Citroën C3 Aircross 2025?

Il prezzo parte da 24.790 euro per la versione base You Pack Plus, fino a 26.690 euro per l’allestimento Max.

Che consumi ha la C3 Aircross Hybrid 136 CV?

I consumi rilevati sono: 5,7 l/100 km in città, 5,1 l/100 km extraurbano, 6,0 l/100 km nel commuting, 7,0 l/100 km in autostrada.

Quali sono le dimensioni della Citroën C3 Aircross 2025?

La nuova C3 Aircross misura 4,39 m di lunghezza, 1,79 m di larghezza e 1,66 m di altezza.

Chi sono le principali rivali della Citroën C3 Aircross 2025?

Per prezzo e dimensioni, le rivali più dirette includono Dacia Jogger Hybrid, Hyundai Kona Hybrid, Kia Xceed, Mazda CX-30, MG ZS e Suzuki S-Cross.

Personalizza la tua C3 Aircross sul sito ufficiale Citroën!

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/06/2025