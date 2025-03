Mazda CX-30 2.5 e-SKYACTIV G alla prova del commuter: scopri i consumi reali

Nuova Mazda CX-30 2025 si presenta immutata nell'aspetto, ma con un inedito motore 2.5 e-Skyactiv G mild hybrid che alza l'asticella della cilindrata per abbassare quella dei consumi. Scopri come si comporta e se davvero beve meno nella nostra prova del commuter: una sfida all'ultima goccia nel mondo reale.

Il test della Mazda CX-30 e-SKYACTIV G 2025 Homura

Il nuovo motore 4 cilindri da 2,5 litri segue la filosofia Mazda del ''rightsizing'', secondo cui non è necessariamente una cilindrata ridotta a dare i migliori risultati nel mondo reale, quanto a consumi ed emissioni.

Nella mia prova del commuter, la Mazda CX-30 2.5 e-SKYACTIV G 2025 ha fatto registrare:

Urbano: 6,9 l/100 km

Autostrada: 6,7 l/100 km

Extraurbano: 5,0 l/100 km

I consumi di cui sopra confermano il dato dichiarato di 6,0 l/100 km misurati nel ciclo misto WLTP.

Va detto che, per ottenere il valore indicato, bisogna usare molto il cambio e tenere il motore tra i 1.500 e i 2.000 giri: cosa che il cambio automatico (2.000 euro) semplifica molto, specie in città.

Mazda CX-30 e-SKYACTIV G 2025 Homura, la plancia

Il nuovo motore della Mazda CX-30 rimpiazza la motorizzazione d'accesso, affiancando il più potente e-Skyactiv X: quello strano motore a benzina che funziona come un Diesel (leggi qui il nostro test).

Ma senza chiamare in causa il top di gamma, il nuovo 2.5 M Hybrid dell'auto in prova è qualcosa di strepitoso e valorizza le doti dinamiche di tutta la vettura in modo addirittura inaspettato.

Lui, il quattro cilindri mild-hybrid, ha un gran tiro e spinge subito: fin dai regimi più bassi, invogliandoti a passare rapidamente da una marcia all'altra e viaggiare in souplesse.

Prontissimo sotto al piede, ha poi una bella grinta quando cerchi una guida più emozionante: se sei in vena di tirargli il collo, lui si distende bene fino alla zona rossa del contagiri, con un sound cremoso e discreto.

E al semaforo mette in gioco il sistema Start & Stop (per l'arresto e il riavvio automatico del motore) più pronto e fluido che abbia mai provato: sfido chiunque a trovarlo fastidioso.

La fluidità di marcia è un asso nella manica della Mazda CX-30 2.5 e-Skyactiv G 2025, che trasmette una sensazione di raffinatezza meccanica in ogni componente.

Il cambio manuale, per dire, è preciso e scorrevolissimo: mi riporta alle sensazioni che mi ha dato la roadster Mazda MX-5 (leggi qui la prova), con cui il SUV giapponese condivide molto più di quanto ti aspetti.

Dietro al volante della nuova CX-30 mi stupisco delle sue doti di agilità e maneggevolezza, unite a un rigore che in curva mi fa sentire come su un'auto più compatta, più leggera e bassa di baricentro.

Motore 2.488 cc, 4 cil. benzina, mild hybrid Potenza 140 CV a 5.000 giri Coppia 238 Nm a 3.300 giri Velocità massima 194 km/h 0-100 km/h 9,7 secondi Cambio Manuale a 6 rapporti Trazione Anteriore Dimensioni 4,40 x 1,85 x 1,54 m Bagagliaio Da 430 a 1.406 litri Peso a vuoto e senza conducente Da 1.408 kg Prezzo Da 27.950 euro

Quanto al design di esterni e interni, poco cambia rispetto alla Mazda CX-30 dell'anno scorso. L'esterno ha buone proporzioni, con il muso allungato a dare slancio alla silhouette. Ci pensano le protezioni in plastica sui parafanghi a dargli un look da SUV/crossover.

Linee pulitissime, comunque, di grande eleganza, esaltate da verniciature di rara profondità: specie se parliamo del Machine Grey Metallic dell'auto in prova o dell'intramontabile rosso Mazda Soul Red Crystal.

A bordo è immediata l'impressione di trovarsi su un'auto premium. Merito della bella pelle di sedili, plancia e pannelli porta, che si sposa a meraviglia con finiture di pregio e montaggi curati.

Discreto lo spazio a bordo per i sedili posteriori, al netto di un tunnel centrale rialzato che penalizza il quinto passeggero. Bene il bagagliaio da 430 litri con il portellone elettrico di serie sugli allestimenti superiori.

La novità del MY25 è l'integrazione dell'infotainment con l'assistente vocale Alexa e un sistema di navigazione migliorato oltre che connesso.

Alexa permette di comandare il climatizzatore, sbrinamento del lunotto, riscaldamento sedili e impianti domotici del noto assistente vocale di Amazon.

Proprio i comandi vocali e il navigatore, però, non hanno convinto appieno: un po' schematici, i primi condizionano la rapidità con cui inserisco la destinazione del navigatore, che da parte sua ha una mappa meno completa rispetto alle Google Maps.

Di fatto, Mazda CX-30 guadagna tantissimo dal collegamento con uno smartphone, tramite Apple CarPlay o Android Auto, che fanno fare a navigazione e comandi vocali un deciso salto di qualità.

Tra l'altro, lo schermo da 10,25'' pollici a centro plancia (basso e largo, per non coprire la visuale) diventa touch solo collegandovi uno smartphone. Altrimenti si comanda con la comoda rotella tra i sedili.

Qui la presentazione ufficiale della CX-30 MY 2025.

Mazda CX-30 e-SKYACTIV G 2025 Homura, lo schermo da 10,25'' dell'infotainment

Il crossover giapponese con motore e-Skyactiv G M Hybrid a benzina è proposto in quattro allestimenti e due serie speciali, tutti con la sola trazione anteriore:

Prime Line - 27.950 euro

Centre Line - 30.150 euro

Exclusive Line - 33.450 euro

Takumi - 35.550 euro

Homura - 30-550 euro

Nagisa - 32.450 euro

Il cambio automatico si può avere su tutta la gamma, è sempre a pagamento e costa 2.000 euro.

Fin dall'allestimento base sono di serie:

Infotainment da 10,25'' con navigatore, Alexa, Apple CarPlay e Android Auto.

Clima manuale

Head-Up Display

Retrocamera; gli aiuti alla guida del pacchetto i-Activsense

In pratica rispondono presente i principali sistemi ADAS, dalla frenata di emergenza al cruise control adattivo, dal mantenimento di corsia al riconoscimento dei segnali stradali, fino al monitoraggio angoli ciechi.

Le versioni più avanzate del sistema offrono anche:

Guida autonoma di secondo livello

Frenata automatica di emergenza posteriore

Sistema di monitoraggio dall'ucita dai parcheggi anteriore e posteriore

Scopri di più sui prezzi delle varie dotazioni sul configuratore ufficiale della Mazda CX-30 2025.

1. Quali sono i consumi reali della Mazda CX-30 2.5 e-SKYACTIV G 2025?

I consumi dichiarati sono di 6,0 l/100 km nel ciclo misto WLTP, con valori reali di 6,9 l/100 km in città, 6,7 l/100 km in autostrada e 5,0 l/100 km in extraurbano.

2. Quali sono le principali novità del modello 2025?

Il motore 2.5 e-Skyactiv G mild hybrid sostituisce il precedente motore di accesso, migliorando consumi ed efficienza. Inoltre, il sistema di infotainment include Alexa e un navigatore migliorato.

3. La Mazda CX-30 2025 offre la trazione integrale?

No, il modello con motore 2.5 e-Skyactiv G è disponibile solo con trazione anteriore. Per la trazione integrale bisogna puntare sul motore e-Skyactiv X M Hybrid da 186 CV, a partire da 34.150 euro.

4. Quali sono le differenze tra il cambio manuale e quello automatico?

Il cambio manuale a 6 rapporti garantisce una guida più coinvolgente, mentre l'automatico (optional a 2.000 euro) facilita la guida in città e nei percorsi trafficati, aiutandoti a tenere bassi i consumi.

5. Quali sono i principali concorrenti della Mazda CX-30 2025?

Le alternative principali per dimensioni, prezzo e prestazioni sono la Volkswagen T-Roc, la Toyota C-HR (qui la prova) e la Hyundai Kona, tutte disponibili con dotazioni simili.

Toyota C-HR

Modello Motore Potenza Consumi (l/100 km) Bagagliaio Prezzo base Mazda CX-30 2.5 e-SKYACTIV G 2.5L benzina MHEV 140 CV 6,0 WLTP 430 L da 27.950 € Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 1.5L benzina 150 CV 6,0 WLTP 445 L da 32.850 € Toyota C-HR 1.8 Hybrid 1.8L benzina HEV 140 CV 4,7 WLTP 388 L da 35.700 € Hyundai Kona Hybrid 1.6L benzina HEV 129 CV 4,5 WLTP 466 L da 32.700 €

La Mazda CX-30 offre un motore più grande e prestazioni equilibrate, con un prezzo competitivo. A pari prezzo, gli interni sono anche più curati. Tuttavia, i consumi sono leggermente superiori rispetto alle ibride full di Toyota e Hyundai (qui la prova della Kona Hybrid 2025). La T-Roc ha un abitacolo più spazioso.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/03/2025