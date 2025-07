Nuova Jeep Compass 4xe 2025: svelati gli interni pensati per l'offroad

Jeep svela gli interni della nuova Compass 4xe 2025: più robusti, pratici e pensati per l’offroad. Tutte le novità

Jeep motra in anteprima gli interni della nuova Compass 4xe 2025, completamente riprogettati per essere più funzionali e robusti nell'ottica di un vero impiego offroad.

Gli interni della nuova Jeep Compass 4xe

I sedili sono rivestiti in poliuretano ultraresistente, facili da pulire e due volte più durevoli del tessuto tradizionale. Gli schienali posteriori sono antigraffio, con vani di carico integrati per attrezzi, zaini o animali domestici. Il pavimento? Protetto da tappetini in gomma heavy-duty.

Colori interni? Marrone chiaro anti-sporco, con dettagli rossi a sostituire i classici accenti argento. “I clienti con bambini piccoli e animali domestici hanno bisogno di un veicolo in grado di gestire tutto, dalla vita quotidiana attiva alle fughe del fine settimana all'aria aperta. Compass 4xe fa questo e molto altro”, dice Daniele Calonaci, Head of Jeep Design Europe.

La nuova Jeep Compass 4xe è pensata anche per l'offroad

Meccanica aggiornata in chiave offroad

Progettata per esaltare le qualità offroad che da sempre distinguono il brand, nella versione 4xe la Compass guadagna un assetto rialzato di 10 mm, per aumentare la luce a terra, e nuovi paraurti specifici, che migliorano l'angolo di attacco (27°), d'uscita (31°) e di dosso (16°). E le modifiche tecniche non si fermano qui.

Nuova Compass 4xe monta cerchi da 19” con pneumatici a spalla alta ottimizzati per i fondi viscidi, scudo paraurti nero modulare anti-graffio, adesivo antiriflesso sul cofano e gancio di traino posteriore. Tutto pensato per chi l’asfalto lo considera solo un punto di partenza.

Vista laterale della nuova Jeep Compass 4xe

Motori e tecnologie

la nuova Compass è costruita a Melfi sulla piattaforma STLA Medium. Propulsori? Ce n’è per tutti i gusti: e-hybrid, plug-in hybrid e 100% elettrico. Il design rimane fedele agli stilemi Jeep: griglia a sette feritoie, passaruota trapezoidali e protezioni in stile offroad.

Non mancano il sistema per regolare la trazione secondo il tipo di fondo Selec-Terrain, aggiornato con modalità fuoristrada dedicata, indicatore di altitudine sempre visibile e paraurti anti-graffio. Ogni dettaglio, dall’interfaccia utente ai materiali, è stato studiato per essere funzionale e duraturo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/07/2025