Jeep Avenger, il mercato dei SUV in Italia è ancora suo: i numeri del successo

Il B-SUV è anche il secondo modello più veduto in assoluto in Italia a febbraio e nel bimestre

Continua nel 2026 il successo della Jeep Avenger in Italia. Anche nel mese di febbraio questo modello si conferma il SUV più venduto sul nostro mercato. La sua quota di mercato raggiunge il 6,65% e ovviamente permette di raggiungere la leadership anche nel segmento dei B-SUV. Secondo i dati di UNRAE, lo scorso mese ci sono state 5.984 immatricolazioni. Nei primi due mesi dell'anno si sale invece a quota 11.144 immatricolazioni. Il risultato di febbraio e dei primi due mesi dell'anno, rendono la Avenger anche il secondo modello più venduto in assoluto in Italia, considerando ogni segmento e ogni motorizzazione.

Benzina, ibrido ed elettrico

Tornando a febbraio 2026 e limitandoci ad analizzare il segmento dei B-SUV nel canale privato, Avenger detiene un market share del 10,4%. Significa che più di un cliente privato su dieci ha scelto questo modello che già nell'intero 2025 si era aggiudicato in Italia il ''titolo'' di SUV più venduto in assoluto. Un successo che premia la volontà di Jeep di voler offrire Avenger con un'ampia gamma di motorizzazioni per poter accontentare un po' tutte le necessità dei clienti. Questo modello è infatti proposto in versioni benzina, ibride e 100% elettriche.

Alla base della gamma c'è un motore benzina 3 cilindri turbo di 1,2 litri di cilindrata in grado di erogare 100 CV, in abbinamento ad un cambio manuale a 6 rapporti. Abbiamo poi la versione e-Hybrid che combina la medesima unità con un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è collocata una piccola unità elettrica da 29 CV. La potenza massima di sistema arriva così a 110 CV. Per chi ha bisogno della trazione integrale, c'è il modello 4xe, con un 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 136 CV abbinato a due motori elettrici (da 29 CV), uno per asse. Potenza di sistema pari a 145 CV e l'unità al posteriore permette di disporre delle 4 ruote motrici. Al vertice della gamma troviamo la versione elettrica della Jeep Avenger, con un motore da 156 CV alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh per un’autonomia poco superiore ai 400 km.

Prezzi

Jeep Avenger parte da 25.200 euro il modello a benzina, da 27.200 euro per l'ibrido e da 39.400 euro per il modello elettrico.

Si lavora al restyling

Il B-SUV di casa Jeep continua a essere un successo. Tuttavia, la casa automobilistica sta già lavorando un restyling. Foto spia ne abbiamo già viste e hanno permesso di farci una prima idea di quello che sta arrivando.

Nuova Jeep Avenger 2027, 3/4 anteriore sinistro

Ne sapremo comunque sicuramente di più nel corso dei prossimi mesi, dato che il debutto sarebbe atteso nel 2027.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/03/2026