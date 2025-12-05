Avenger Stargazer: la mini Jeep in un'edizione molto speciale

La chiamano Avenger Stargazer, e non è il crossover tra due distinte serie di fumetti Marvel. Trattasi invece di un esemplare unico: un concept pensato per spingere la gente a guardare un po’ meno Netflix e un po’ più il cielo stellato.

Secondo una ricerca commissionata da Jeep nel Regno Unito, infatti, quasi un terzo delle persone ammette candidamente di avere una conoscenza cosmica… diciamo migliorabile.

Molti, di fatto, stentano a riconoscere la Cintura di Orione dalle proprie bretelle. Anche se la curiosità sul tema non manca, pare: stando a quanto affermano 3/4 degli intervistati.

Jeep Avenger Stargazer, telescopio, tablet e binocoli

Così Jeep si è messa al lavoro insieme a DarkSky UK, organizzazione no-profit che lotta contro l’inquinamento luminoso, e ha trasformato una Avenger 4xe in laboratorio astronomico su ruote, pronta a conquistare sentieri e… costellazioni.

Nel bagagliaio da 325 litri c’è di tutto: un mobiletto su misura pieno di binocoli, torce a luce rossa da indossare sulla fronte, guanti touchscreen, abbigliamento antipioggia e – ovviamente – un telescopio.

E non uno qualsiasi: un Vaonis Vespera Pro Smart Telescope, che si può montare direttamente sul tetto apribile dell’Avenger. Altro che optional.

Jeep Avenger Stargazer, il telescopio Vaonis Vespera Pro Smart

La carrozzeria sfoggia un wrapping dedicato, con pianeti e costellazioni da tenere d’occhio quando alzi lo sguardo. E poi c’è un dettaglio da veri intenditori: tutte le luci interne e le torce sono state convertite alla luce rossa, che non disturba la visione notturna. La bianca, invece, la notte la rovina proprio.

Certo, la Stargazer rimane un concept. Ma Jeep, insieme a DarkSky UK, ha messo online una guida scaricabile per astrofili alle prime armi, con consigli pratici e la mappa delle 21 Dark Sky Reserves britanniche, i punti migliori per vedere il cielo come si deve.

Jeep Avenger Stargazer, luci rosse a bordo e un tablet come monitor per il telescopio

Non è tutto. Jeep ha anche annunciato l’arrivo di un nuovo allestimento Summit SkyView per la gamma Avenger: disponibile in UK dall’inizio del prossimo anno sulle versioni a benzina e ibride, aggiunge tetto apribile, navigatore, portellone hands-free e keyless entry.

I prezzi non sono ancora stati comunicati, come non è chiaro se l'allestimento SkyView arriverà anche in Italia o se rimarrà un'esclusiva per il mercato inglese. Staremo a vedere.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/12/2025