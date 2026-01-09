Jeep Avenger Black Edition: il B-SUV “dark” debutta al Salone dell’Auto di Bruxelles

Questa sofisticata versione punta su design raffinato con livrea total black, interni premium, tecnologia avanzata e dotazioni al top

Con oltre 235.000 unità vendute dal lancio, Jeep Avenger (leggi la prova off-road di Jeep Avenger 4xe) si conferma uno dei modelli più riusciti del marchio americano nel segmento B-SUV. In Italia, il SUV compatto è stato il più apprezzato anche nel 2025, replicando i risultati ottenuti l’anno precedente. Per mantenere alta l’attenzione sul modello, Jeep ha scelto il Brussels Motor Show 2026 per presentare la nuova Jeep Avenger Black Edition, una versione pensata per valorizzare stile e raffinatezza senza rinunciare al carattere del marchio.

Jeep Avenger Black Edition: debutta una versione esclusiva del B-SUV Stellantis

Design nero e dettagli distintivi

Basata sull’allestimento Altitude, la Black Edition si distingue per loghi Jeep e Avenger in nero, cerchi in lega da 17” neri e console centrale coordinata. I vetri oscurati rafforzano l’aspetto deciso e moderno.

La dotazione di serie include Hill Descent Control, Selec-Terrain con sei modalità di guida e quadro digitale da 10,25”. Gli interni propongono sedili in tessuto-vinile premium, i fendinebbia migliorano funzionalità e sicurezza.

Jeep Avenger Black Edition: interni premium con sedili in tessuto/vinile e plancia digitale

Gli optional per un’esperienza completa

Tra gli optional figurano impianto audio JBL, Winter Pack, navigazione integrata e portellone elettrico, rendendo la Avenger Black Edition una proposta equilibrata tra robustezza e comfort. L’arrivo dai concessionari è previsto fra poche settimane, ma il prezzo deve essere ancora comunicato (guarda la homepage di Jeep Italia). Cosa ne dite di questa esclusiva versione della Jeep Avenger? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/01/2026