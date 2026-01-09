Jeep Compass 4xe ed e-Hybrid plug-in: arrivano off-road ed efficienza senza compromessi

Le inedite versioni ampliano la gamma 2026 con più autonomia, trazione evoluta e soluzioni pensate per ogni terreno. Debutto al Salone dell'Auto di Bruxelles e ordini già aperti

Dal suo debutto nel 2006, la Jeep Compass ha conquistato il mercato globale superando i 2,5 milioni di unità vendute (guarda in video nuova Jeep Compass).

Un successo globale che guarda al futuro

Con il model year 2026, il SUV compatto compie un deciso passo avanti, unendo l’iconica vocazione off-road del marchio a elettrificazione più spinta e tecnologie di ultima generazione per alzare sensibilmente il livello di efficienza dello sport utility.

Jeep Compass 2026: debutta l'elettrica 4xe con trazione integrale e attitudini off-road

Jeep Compass 4xe: il vertice della gamma

Presentata al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026, la nuova Jeep Compass 4xe rappresenta la versione più avanzata della gamma. Completamente elettrica, si distingue per un assetto ottimizzato per l’off-road: sospensioni rialzate di 10 mm, paraurti rinforzati, angoli caratteristici migliorati e pneumatici con spalla alta per una maggiore trazione e resistenza sugli ostacoli.

Il nuovo motore elettrico posteriore, sviluppato appositamente per questo modello, eroga 132 kW (180 CV) e fino a 3.100 Nm alle ruote posteriori grazie alla riduzione della trasmissione, garantendo prestazioni elevate anche sui percorsi più impegnativi.

Jeep Compass 2026: gli interni robusti ed eleganti del SUV elettrico 4xe

Nessuna informazione sulla componente elettrica, ma la batteria dovrebbe essere la stessa da 96 kWh della versione 2WD. Gli interni puntano su materiali resistenti e facili da pulire, pensati per un utilizzo outdoor.

Jeep Compass 2026: la versione e-Hybrid plug-in con potenza combinata di 225 CV

Jeep Compass e-Hybrid plug-in: efficienza e autonomia

Accanto alla 4xe, la Jeep Compass e-Hybrid plug-in offre un sistema ibrido da 225 CV che abbina il motore 1.6 litri turbo-benzina all’elettrico.

Grazie alla batteria da 17,9 kWh l’autonomia supera i 90 km in ciclo combinato e i 100 km in ambito urbano in modalità elettrica, mentre la percorrenza totale arriva fino a 983 km. Per la ricarica è previsto un sistema a corrente alternata da 7 kW, per una ricarica in circa tre ore.

Jeep Compass 2026: l'abitacolo della versione e-Hybrid plug-in con plancia digitale

Tecnologia e sostenibilità

La gamma Compass 2026 integra il sistema Selec-Terrain, con modalità dedicate a neve, sabbia e fango, e introduce per la Plug-In la modalità ELECTRIC. Con ordini già aperti, Jeep conferma la sua strategia orientata a un futuro più sostenibile, senza rinunciare al DNA da vero SUV.

Gli ordini sono già aperti per entrambi i modelli (guarda hompeage e configuratore Jeep), ma adesso diteci voi cosa ne pensate della nuova Jeep Compass in versione PHEV e BEV 4x4.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/01/2026