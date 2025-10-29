SUV-via! Nuova Jeep Compass ora è un'auto in produzione

Rullo di tamburi, nuova Compass inizia a moltiplicarsi e a declinarsi in tutte le combinazioni possibili immaginabili (cioè poche, per adesso).

Si apprende che nello stabilimento di Melfi la linea di montaggio di Jeep Compass di nuova generazione riceve corrente e dal 29 ottobre è regolarmente in funzione, per sfornare uno dopo l'altro i primissimi esemplari del nuovo SUV taglia M del Gruppo Stellantis.

Nuova Jeep Compass, via la produzione a Melfi

Che al momento è disponibile soltanto in configurazione Compass e-Hybrid, cioè con motorizzazione 1,2 litri benzina mild hybrid 48 volt da 145 CV (a listino da 39.900 euro), e Compass Full Electric, ovvero... full electric, in versione single motor da 213 CV e batteria da 500 km di autonomia (da 45.400 euro).

Due anche gli equipaggiamenti, ovvero Altitudee First Edition. Visita il sito ufficiale Jeep per scoprire le promozioni del momento.

Nuova Jeep Compass First Edition

Solo successivamente si aggiungeranno alla gamma la motorizzazione ibrida ricaricabile (e-Hybrid Plug-in), la versione a quattro ruote motrici (Compass 4xe) e, probabilmente, altri allestimenti.

Nel frattempo, ci aspettiamo le prime consegne nell'arco di qualche settimana, forse giorni. Quindi, mettiti in contatto con la tua concessionaria (com'è che si dice?) di fiducia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/10/2025