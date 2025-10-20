Maxi sconti di fine carriera per Jeep Renegade? Così, per chiedere

Renegade va fuori produzione e ci si aspetterebbero i classici saldi di fine stagione. Ma la promo, a ottobre, è la stessa di maggio

La notizia circola da alcuni giorni ed è notizia triste (un'altra), perché è la notizia che Jeep Renegade esce di produzione, quindi a breve (esattamente quando, ancora non si sa) esce anche dai listini.

Niente nuova Renegade: se ci sarà un'erede, sarà tutta un'altra cosa (a differenza dei pronostici).

Addio a Jeep Renegade

Anziché versare i classici fiumi di inchiostro, oltre che i classici fiumi di lacrime, versiamo giusto due gocce d'inchiostro per capire insieme se Jeep Renegade è in ''svendita'', non si sa mai che ci scappi l'affare della vita.

Ebbene, a quanto pare Renegade è in sconto, sì, ma niente sconti del genere ''fuori tutto'':

da 29.100 euro Renegade e-Hybrid North Star (l'ibrida 48V), anziché 35.600 euro (la stessa promo attiva dalla scorsa primavera);



Renegade North Star (l'ibrida 48V), anziché 35.600 euro (la stessa promo attiva dalla scorsa primavera); da 38.100 euro Renegade 4xe North Star (plug-in hybrid), anziché 45.600 euro (idem, niente iniziative ad hoc, per ora).



Renegade e-Hybrid da 29.100 euro. Come prima

Questo è quanto riporta il sito web ufficiale Jeep Italia, almeno. Non è detto che in concessionaria tu non riesca ad ottenere condizioni un po' più vantaggiose, su esemplari in pronta consegna.

Né è da escludere che da un momento all'altro le offerte migliorino (dài Jeep, puoi fare meglio!).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/10/2025