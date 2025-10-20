Maxi sconti di fine carriera per Jeep Renegade? Così, per chiedere

La notizia circola da alcuni giorni ed è notizia triste (un'altra), perché è la notizia che Jeep Renegade esce di produzione, quindi a breve (esattamente quando, ancora non si sa) esce anche dai listini.
Niente nuova Renegade: se ci sarà un'erede, sarà tutta un'altra cosa (a differenza dei pronostici).
Anziché versare i classici fiumi di inchiostro, oltre che i classici fiumi di lacrime, versiamo giusto due gocce d'inchiostro per capire insieme se Jeep Renegade è in ''svendita'', non si sa mai che ci scappi l'affare della vita.
Ebbene, a quanto pare Renegade è in sconto, sì, ma niente sconti del genere ''fuori tutto'':
- da 29.100 euro Renegade e-Hybrid North Star (l'ibrida 48V), anziché 35.600 euro (la stessa promo attiva dalla scorsa primavera);
- da 38.100 euro Renegade 4xe North Star (plug-in hybrid), anziché 45.600 euro (idem, niente iniziative ad hoc, per ora).
Renegade e-Hybrid da 29.100 euro. Come prima
Questo è quanto riporta il sito web ufficiale Jeep Italia, almeno. Non è detto che in concessionaria tu non riesca ad ottenere condizioni un po' più vantaggiose, su esemplari in pronta consegna.
Né è da escludere che da un momento all'altro le offerte migliorino (dài Jeep, puoi fare meglio!).
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Renegade 1.5 T4 MHEV 130 CV
|130 / 96
|33.850 €
|Renegade 1.5 T4 MHEV 130 CV Altitude
|130 / 96
|35.250 €
|Renegade 1.5 T4 MHEV 130 CV Summit
|130 / 96
|37.650 €
|Renegade 1.3 T4 PHEV 190 CV 4xe AT6 Altitude
|130 / 96
|44.350 €
|Renegade 1.3 T4 PHEV 240 CV 4xe AT6 Overland
|180 / 132
|45.250 €
|Renegade 1.3 T4 PHEV 190 CV 4xe AT6 Summit
|130 / 96
|46.850 €
|Renegade 1.3 T4 PHEV 240 CV 4xe AT6 Trailhawk
|180 / 132
|47.850 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Jeep Renegade visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Jeep Renegade