Maxi sconti di fine carriera per Jeep Renegade? Così, per chiedere

Avatar di Lorenzo Centenari, il 20/10/25

53 minuti fa - Renegade va fuori produzione, ma se ti aspettavi i saldi di fine stagione...

Renegade va fuori produzione e ci si aspetterebbero i classici saldi di fine stagione. Ma la promo, a ottobre, è la stessa di maggio

La notizia circola da alcuni giorni ed è notizia triste (un'altra), perché è la notizia che Jeep Renegade esce di produzione, quindi a breve (esattamente quando, ancora non si sa) esce anche dai listini.

Niente nuova Renegade: se ci sarà un'erede, sarà tutta un'altra cosa (a differenza dei pronostici).

Addio a Jeep Renegade

Anziché versare i classici fiumi di inchiostro, oltre che i classici fiumi di lacrime, versiamo giusto due gocce d'inchiostro per capire insieme se Jeep Renegade è in ''svendita'', non si sa mai che ci scappi l'affare della vita.

Ebbene, a quanto pare Renegade è in sconto, sì, ma niente sconti del genere ''fuori tutto'':

  • da 29.100 euro Renegade e-Hybrid North Star (l'ibrida 48V), anziché 35.600 euro (la stessa promo attiva dalla scorsa primavera);
     
  • da 38.100 euro Renegade 4xe North Star (plug-in hybrid), anziché 45.600 euro (idem, niente iniziative ad hoc, per ora).


Renegade e-Hybrid da 29.100 euro. Come prima

Questo è quanto riporta il sito web ufficiale Jeep Italia, almeno. Non è detto che in concessionaria tu non riesca ad ottenere condizioni un po' più vantaggiose, su esemplari in pronta consegna. 

Né è da escludere che da un momento all'altro le offerte migliorino (dài Jeep, puoi fare meglio!).

Listino Jeep Renegade
AllestimentoCV / KwPrezzo
Renegade 1.5 T4 MHEV 130 CV 130 / 9633.850 €
Renegade 1.5 T4 MHEV 130 CV Altitude 130 / 9635.250 €
Renegade 1.5 T4 MHEV 130 CV Summit 130 / 9637.650 €
Renegade 1.3 T4 PHEV 190 CV 4xe AT6 Altitude 130 / 9644.350 €
Renegade 1.3 T4 PHEV 240 CV 4xe AT6 Overland 180 / 13245.250 €
Renegade 1.3 T4 PHEV 190 CV 4xe AT6 Summit 130 / 9646.850 €
Renegade 1.3 T4 PHEV 240 CV 4xe AT6 Trailhawk 180 / 13247.850 €

