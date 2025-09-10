Jeep raddoppia gli incentivi statali: fino a 19.000 euro di sconti su tutta la gamma

Partito il nuovo piano di contributi statali per le auto elettriche, Jeep alza la posta, raddoppiando gli incentivi e offrendo sconti importanti anche a chi non ha i requisiti per il bonus di stato. E non solo per le auto elettriche: la promo vale anche sulle auto a benzina, ibride e-Hybrid e 4xe plug-in hybrid.

Chi ha diritto a 9.000 euro di bonus statale per l’acquisto di un’elettrica, riceve da Jeep altri 9.000 euro di vantaggi .

Chi non rientra negli incentivi governativi, ottiene comunque 9.000 euro di bonus Jeep.

Promo valide fino al 26 settembre

Gli incentivi Jeep si possono prenotare e utilizzare fino al 26 settembre 2025, termine ultimo per firmare in concessionaria. A settembre, in più, Avenger benzina è proposta anche con finanziamento a tasso zero grazie a Stellantis Financial Services.

Maggiori dettagli sui requisiti per ottenere il bonus statale in fondo all'articolo; di seguito le offerte nel dettaglio, modello per modello.

Jeep Avenger 4xe

Il SUV più venduto in Italia nel 2025 continua la sua corsa. Su Avenger si può prenotare online, sul sito ufficiale Jeep, un incentivo tra 1.000 e 3.500 euro a seconda della versione scelta.

Jeep Renegade e Jeep Compass nel nuovo allestimento North Star

La coppia “Made in Italy” Renegade e Compass beneficia di incentivi importanti, anche nell'esclusivo allestimento North Star Edition, dalla dotazione più completa e dalla caratterizzazione estetica dedicata:

Renegade e-Hybrid : 6.500 euro di vantaggi.

Renegade 4xe Plug-In Hybrid : fino a 7.500 euro.

Compass e-Hybrid : fino a 8.000 euro.

Compass 4xe Plug-In Hybrid: incentivi fino a 12.500 euro.

Non mancano promozioni sulle due icone Jeep: incentivi fino a 19.000 euro per Grand Cherokee 4xe e Wrangler (benzina o 4xe Plug-In Hybrid).

Jeep Wrangler e Grand Cherokee: l'iconica off-road ''yankee''

Il Governo ha messo sul piatto 597 milioni di euro, grazie ai fondi PNRR. Ecco i paletti:

Privati con ISEE fino a 30.000 euro possono ottenere fino a 11.000 euro di bonus.

Privati con ISEE da 30.001 a 40.000 euro : possono ottenere fino a 9.000 euro.

Microimprese: fino al 30% del prezzo d’acquisto (max 20.000 euro) per veicoli commerciali elettrici N1/N2.

Requisiti: residenza o sede in aree urbane funzionali (FUA), rottamazione di un’auto fino a Euro 5 di almeno sei mesi e acquisto di un’elettrica nuova M1 (max 35.000 euro IVA esclusa).

Una piattaforma digitale predisposta sul portale Sogei gestirà le prenotazioni a partire da ottobre 2025, con richieste accettate fino al 30 giugno 2026 o fino all’esaurimento dei fondi.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/09/2025