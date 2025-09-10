Offerte

Jeep raddoppia gli incentivi statali: fino a 19.000 euro di sconti su tutta la gamma

Avatar di Emanuele Colombo, il 10/09/25

1 ora fa - Incentivi Jeep 2025: fino a 19.000 € di sconto su Avenger, Renegade, Compass, Wrangler e Grand Cherokee

Jeep raddoppia gli incentivi auto 2025: fino a 19.000 € di sconto su Avenger, Renegade, Compass, Wrangler e Grand Cherokee

Partito il nuovo piano di contributi statali per le auto elettriche, Jeep alza la posta, raddoppiando gli incentivi e offrendo sconti importanti anche a chi non ha i requisiti per il bonus di stato. E non solo per le auto elettriche: la promo vale anche sulle auto a benzina, ibride e-Hybrid e 4xe plug-in hybrid.

  • Chi ha diritto a 9.000 euro di bonus statale per l’acquisto di un’elettrica, riceve da Jeep altri 9.000 euro di vantaggi.

  • Chi non rientra negli incentivi governativi, ottiene comunque 9.000 euro di bonus Jeep.

Promo valide fino al 26 settembre

Gli incentivi Jeep si possono prenotare e utilizzare fino al 26 settembre 2025, termine ultimo per firmare in concessionaria. A settembre, in più, Avenger benzina è proposta anche con finanziamento a tasso zero grazie a Stellantis Financial Services.

Maggiori dettagli sui requisiti per ottenere il bonus statale in fondo all'articolo; di seguito le offerte nel dettaglio, modello per modello.

Jeep Avenger 4xe

Jeep Avenger: leader di mercato

Il SUV più venduto in Italia nel 2025 continua la sua corsa. Su Avenger si può prenotare online, sul sito ufficiale Jeep, un incentivo tra 1.000 e 3.500 euro a seconda della versione scelta. 

Jeep Renegade e Jeep Compass nel nuovo allestimento North Star

Sconti maxi su Jeep Renegade e Compass

La coppia “Made in Italy” Renegade e Compass beneficia di incentivi importanti, anche nell'esclusivo allestimento North Star Edition, dalla dotazione più completa e dalla caratterizzazione estetica dedicata:

  • Renegade e-Hybrid: 6.500 euro di vantaggi.

  • Renegade 4xe Plug-In Hybrid: fino a 7.500 euro.

  • Compass e-Hybrid: fino a 8.000 euro.

  • Compass 4xe Plug-In Hybrid: incentivi fino a 12.500 euro.

Wrangler e Grand Cherokee in super offerta

Non mancano promozioni sulle due icone Jeep: incentivi fino a 19.000 euro per Grand Cherokee 4xe e Wrangler (benzina o 4xe Plug-In Hybrid).

Jeep Wrangler e Grand Cherokee: l'iconica off-road ''yankee''

Gli incentivi statali 2025: cosa sapere

Il Governo ha messo sul piatto 597 milioni di euro, grazie ai fondi PNRR. Ecco i paletti:

  • Privati con ISEE fino a 30.000 euro possono ottenere fino a 11.000 euro di bonus.

  • Privati con ISEE da 30.001 a 40.000 euro: possono ottenere fino a 9.000 euro.

  • Microimprese: fino al 30% del prezzo d’acquisto (max 20.000 euro) per veicoli commerciali elettrici N1/N2.

Requisiti: residenza o sede in aree urbane funzionali (FUA), rottamazione di un’auto fino a Euro 5 di almeno sei mesi e acquisto di un’elettrica nuova M1 (max 35.000 euro IVA esclusa).

Una piattaforma digitale predisposta sul portale Sogei gestirà le prenotazioni a partire da ottobre 2025, con richieste accettate fino al 30 giugno 2026 o fino all’esaurimento dei fondi.

VEDI ANCHE
Nuova Jeep Avenger 4xe 2025, la prova in offroad dell'ibrida 4x4
Jeep Avenger 4xe, ora mostrami chi sei. Prova in offroad
Jeep Renegade e Jeep Compass North Star: prezzi e novità
Jeep Renegade e Jeep Compass: cos'ha di speciale il nuovo allestimento North Star
Jeep Renegade e-Hybrid 2024: prova, prezzi, opinioni
Jeep Renegade e-Hybrid 2024 la prova su strada e in pista
Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/09/2025
Tags
jeep grand cherokeejeep wranglerjeepjeep compassscontijeep renegadejeep avenger
Logo Jeep
Jeep
Vedi anche