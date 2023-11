Jeep Avenger e-Hybrid, via alle vendite. Ecco quanto costa

Dal 100% elettrico al benzina puro, transitando per l'ibrido a bassa gradazione. Gamma Jeep Avenger ora adatta a tutti: a chi sposa il ''green deal'', a chi rimane affezionato ai propulsori termici, infine pure a chi vuole esplorare il mondo dell'elettrificazione, ma con calma. Al via gli ordini di Jeep Avenger e-Hybrid, l'edizione cioè equipaggiata dal 1.2 turbo benzina insaporito di tecnologia mild hybrid 48 volt (qui per l'identikit completo). I prezzi? Come volevasi dimostrare. Più alti di Avenger benzina, ma solo di un poco.

Jeep Avenger, via alle vendite del motore mild hybrid

DI LISTINO Il listino di Avenger e-Hybrid parte infatti da 26.000 euro tondi tondi, ovvero da una soglia superiore ad Avenger 1.2 Turbo di 1.700 euro. Ma anche, di 13.400 euro inferiore - al netto di incentivi - ad Avenger full electric. Sempre tre allestimenti: Longitude, Altitude (da 28.000 euro), infine Summit (da 31.000 euro). Il nuovo tetto apribile è un'opzione a parte (1.000 euro) per Altitude e Summit.

Il nuovo tettuccio apribile Open Air Sky Roof

LONGITUDE L'intera gamma Jeep Avenger MY24 viene interessata da una semplificazione dell'offerta. L'allestimento di partenza prevede ora, tra le altre cose, cerchi in lega da 16”, proiettori full LED, quadro strumenti da 10,25”, display centrale da 7’’, cruise control, frenata d'emergenza autonoma, riconoscimento dei segnali stradali, lane-keep assist, driver attention assist, hill descent control, Selec-Terrain, sensori di parcheggio posteriori, freno di stazionamento elettrico.

ALTITUDE Aggiunge cerchi in lega da 17'', sedili premium in tessuto/vinile, pavimento di carico ad altezza regolabile, volante in pelle sintetica, cruise control adattivo e display centrale da 10,25''.

Jeep Avenger, gli interni

SUMMIT Per la top di gamma, cerchi in lega da 18'', fari anteriori e posteriori full LED, luce ambiente multi-colore, specchio retrovisore ''frameless'' elettrocromico, caricatore wireless, monitoraggio dei punti ciechi, videocamera posteriore da 180°, sensori di parcheggio 360°, abbaglianti automatici, portellone motorizzato hands-free.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/11/2023