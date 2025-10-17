Europa, addio per sempre. Firmato: Jeep Wrangler

Qui il punto è che non è un modello Jeep qualsiasi a salutare i fan. È ''la Jeep'' per antonomasia.

Ebbene sì, a partire dal 2026 Jeep Wrangler non verrà più venduta in Europa. Scadenza per gli ordini: fine 2025 circa. Ripetiamo: in Europa. Più una beffa, che un appiglio.

Ma che gran brutto momento: prima, la notizia che scompare un decano dei SUV come Volkswagen Touareg. Neanche il tempo di riprendersi, che devi dire addio all'archetipo del fuoristrada. Tregua!

A dare per sicuro che Jeep Wrangler abbandona i mercati europei è la testata Auto Express: la fonte è autorevole e attendibile, fino a smentita.

Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition: un nome che è un presagio

Sarebbe stato Marco Montepeloso, responsabile della pianificazione dei prodotti Jeep in Europa, a rivelare in prima persona, in un'intervista al magazine britannico, come Wrangler sia in procinto di fare le valigie.

Il motivo dell'improvvisa partenza? Wrangler non è conforme a una serie di nuovi standard di omologazione europei, in particolare sulla sicurezza.

''Ci sono diverse normative che incidono sulla compatibilità di Wrangler con la regione europea, come la normativa sulla sicurezza che entrerà in vigore a metà del 2026 e che richiede alcune funzionalità aggiuntive che sul modello sarà difficile implementare'', spiega Montepeloso ad Auto Express.

Eppure il restyling 2024 aveva aggiunto a Wrangler funzionalità sia di tipo passive, come le protezioni per mitigare le conseguenze in caso di impatto laterale, sia di sicurezza attiva (ADAS), come il rilevamento della stanchezza del conducente. Tutto ciò non è bastato, a quanto pare.

Jeep Wrangler 2024: arriva in Europa entro la prima metà dell'anno

Sarebbe ''davvero complesso'', spiega ad Auto Express il manager italiano, adeguare la leggendaria 4x4 alle nuove normative. Per riuscirci, il marchio sarebbe ''costretto a ripensare completamente il concetto di Wrangler''.

Non è chiaro, invece, se anche le emissioni abbiano giocato un ruolo nel ritiro di Jeep Wrangler dall'Europa. In edizione termica pura, il 2,0 litri turbo benzina emette fino a 269 g/km di CO2. Ma in versione ibrida plug-in (Wrangler 4xe) si ferma a 79 g/km, abbassando la media. Boh.

Jeep Wrangler 4xe, anche Wrangler oggi è elettrificata

Wrangler scompare dall'Europa e solo dall'Europa. Continuerà a essere venduta sia negli Stati Uniti, sia in altri mercati in giro per il mondo. Felici per loro.

L'unica consolazione, è che al momento Wrangler è ancora ordinabile pure in Italia. Come da un po' di tempo a questa parte, solo in configurazione 5 porte Unlimited.

Tornerà mai, Jeep Wrangler? ''Diciamo che stiamo valutando, ma al momento non possiamo impegnarci su nulla'', glissa Montepeloso.

E se mai tornerà, sarà sotto altra veste. Tipo una Jeep Wrangler full electric, ma anche questo è ancora un argomento dai contorni vaghi.

Jeep Wrangler Magneto: anteprima di Wrangler EV?

Il ruolo di fuoristrada ''puro'' Jeep verrà, nel frattempo, occupato da Jeep Recon: ad Auto Express, Montepeloso conferma che la nuova offroad elettrica sarà in Europa nel 2026. Sì, però Wrangler...

Torneremo presto ad occuparci della cosa. Tipo quando Jeep si esprimerà in forma ufficiale. Intanto, una forte malinconia ha già fatto breccia.

