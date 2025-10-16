Un SUV leggenda sta per dirci addio, hai l'ultima occasione

Nel 2026 ci sentiremo tutti un po' più soli. Non vendeva più come una volta, tuttavia Volkswagen Touareg trasmetteva quel senso di protezione con la sua sola presenza megalitica. Addio, gigante buono, ti vogliamo ricordare nella tua veste migliore, ovvero con la pancia gonfia di un W12 6,0 litri, un'altra epoca.

Quindi ci avevano spifferato giusto, nel 2026 Volkswagen Touareg esce di scena per sempre. Esce di scena, almeno, nella sua versione a combustione interna. È facile che dalle ceneri di Touareg nasca prima o poi una ID. Touareg, cioè a propulsione 100% elettrica. Ne abbiamo già parlato e francamente oggi non siamo dell'umore di tornare in argomento.

Oggi vogliamo celebrare la notizia del ritiro di Volkswagen Touareg e della introduzione, in extremis, di una serie speciale che si chiama Final Edition e che sarà ordinabile da qui fino a marzo 2026.

VW Touareg Final Edition: fine di un'era

Da notare che Touareg Final Edition non è una vera e propria serie limitata a sé stante, bensì un semplice “pacchetto” estetico integrato nelle varianti esistenti.

Significa che su ogni versione verranno aggiunti elementi distintivi. Tipo la scritta “Final Edition” incisa al laser sulle cornici dei finestrini posteriori, e applicazioni analoghe sul pomello del cambio in pelle, sui battitacco e sul cruscotto.

VW Touareg Final Edition: inserti dedicati

In Germania il prezzo parte da 75.025 euro, prima di eventuali optional. In Italia il prezzo sarà inevitabilmente superiore, dal momento che la gamma parte dagli 89.300 euro di Touareg 3.0 V6 TSI eHybrid, ma pazienza.

Si chiude così un capitolo assai significativo. Per Volkswagen, per il mondo auto: dal suo debutto nel 2002, Touareg ha rappresentato il tentativo di portare la tecnologia di fascia alta nel portfolio di un marchio, sino a quel momento, più ''mainstream''.

Touareg, quanti ricordi...

Erano gli anni dell'avanscoperta del bacino aurifero dei SUV. Erano anni in cui si sognava in grande. In tutti i sensi. Auf wiedersehen, gigante.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/10/2025