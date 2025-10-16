Special edition

Un SUV leggenda sta per dirci addio, hai l'ultima occasione

Avatar di Lorenzo Centenari, il 16/10/25

44 minuti fa - "Final Edition" prima dello stop definitivo della produzione di VW Touareg

"Final Edition" prima dello stop definitivo della produzione di VW Touareg. Un modello ormai non più strategico. Ma assai simbolico

Nel 2026 ci sentiremo tutti un po' più soli. Non vendeva più come una volta, tuttavia Volkswagen Touareg trasmetteva quel senso di protezione con la sua sola presenza megalitica. Addio, gigante buono, ti vogliamo ricordare nella tua veste migliore, ovvero con la pancia gonfia di un W12 6,0 litri, un'altra epoca.

Quindi ci avevano spifferato giusto, nel 2026 Volkswagen Touareg esce di scena per sempre. Esce di scena, almeno, nella sua versione a combustione interna. È facile che dalle ceneri di Touareg nasca prima o poi una ID. Touareg, cioè a propulsione 100% elettrica. Ne abbiamo già parlato e francamente oggi non siamo dell'umore di tornare in argomento.

Oggi vogliamo celebrare la notizia del ritiro di Volkswagen Touareg e della introduzione, in extremis, di una serie speciale che si chiama Final Edition e che sarà ordinabile da qui fino a marzo 2026.

VW Touareg Final Edition: fine di un'era

Da notare che Touareg Final Edition non è una vera e propria serie limitata a sé stante, bensì un semplice “pacchetto” estetico integrato nelle varianti esistenti.

Significa che su ogni versione verranno aggiunti elementi distintivi. Tipo la scritta “Final Edition” incisa al laser sulle cornici dei finestrini posteriori, e applicazioni analoghe sul pomello del cambio in pelle, sui battitacco e sul cruscotto.

VW Touareg Final Edition: inserti dedicati

In Germania il prezzo parte da 75.025 euro, prima di eventuali optional. In Italia il prezzo sarà inevitabilmente superiore, dal momento che la gamma parte dagli 89.300 euro di Touareg 3.0 V6 TSI eHybrid, ma pazienza.

Si chiude così un capitolo assai significativo. Per Volkswagen, per il mondo auto: dal suo debutto nel 2002, Touareg ha rappresentato il tentativo di portare la tecnologia di fascia alta nel portfolio di un marchio, sino a quel momento, più ''mainstream''.

Touareg, quanti ricordi...

Erano gli anni dell'avanscoperta del bacino aurifero dei SUV. Erano anni in cui si sognava in grande. In tutti i sensi. Auf wiedersehen, gigante.

VEDI ANCHE
Volkswagen Tayron 2.0 TD: prova e confronto con Tiguan
Volkswagen Tayron 2.0 TDI R-Line Plus DSG 4MOTION: prova completa e confronto con Tiguan
Volkswagen T-Cross: solo 3 stelle nei test EuroNCAP 2025
Volkswagen T-Cross passa da 5 a 3 stelle con i nuovi crash test EuroNCAP
Porte aperte Volkswagen 27-28 settembre: la promo Tiguan Plug-in
Super Hybrid Days, Volkswagen insiste: prova Tiguan ibrida plug-in
Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/10/2025
Tags
volkswagenvolkswagen touaregsuv premiumsuv grandi
Gallery
    Listino Volkswagen Touareg
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Touareg 3.0 V6 TDI 231 CV SCR Elegance 231 / 17085.800 €
    Touareg 3.0 V6 TDI 231 CV SCR R-Line 231 / 17089.100 €
    Touareg 3.0 V6 TSI 381 CV eHybrid Elegance 340 / 25089.300 €
    Touareg 3.0 V6 TDI 286 CV SCR R-Line 286 / 21093.400 €
    Touareg 3.0 V6 TSI 462 CV eHybrid R 340 / 250108.100 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volkswagen Touareg visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Volkswagen Touareg
    Logo Volkswagen
    Volkswagen
    Vedi anche