Volkswagen ID. Touareg: il maxi SUV sta tornando? Forse si, ma solo elettrico

Abbiamo visto che Volkswagen (qui la homepage di VW Italia) ha già confermato il nome Polo sulla vettura sua futura compatta elettrica, aggiungendo il suffisso ID. come sugli altri modelli della famiglia a batterie di Wolsburg (guarda la nuova ID. Polo).

Volkswagen ID. Touareg: una BEV che sostituirà la Touareg di oggi, pronta a uscire di scena

L’impressione è che in futuro arriveranno anche ID. Golf, ID. Tiguan e ID. Roc, modelli in fase di sviluppo sebbene un po’ in ritardo sulla tabella di marcia (guarda il concept VW ID. Cross). Ma voci di corridoio ci fanno sapere che un altro modello storico a combustione interna sta per lanciarsi nella galassia dell’elettricità e cioè il SUV Touareg che, chiaramente, si chiamerà: ID. Touareg.

Volkswagen ID. Touareg: potrebbe arrivare nel 2029 costruita sulla nuova piattaforma SSP

Volkswagen ha in programma di introdurre la ID. Touareg, ma il modello arriverà non prima del 2029 e porterà all’esordio la nuova piattaforma SSP del gruppo. La Touareg tradizionale, lanciata quasi 25 anni fa e giunta alla terza generazione, ha condiviso la base tecnica con la Porsche Cayenne.

Una strategia di transizione complessa

Ma mentre la nuova Cayenne Electric, il cui debutto è previsto per questo inverno, si basa sulla piattaforma PPE di VW, la stessa utilizzata per la Macan Electric e per le Audi A6 e Q6 e-tron, la Touareg non dovrebbe arrivare prima del 2029. Questo ritardo le consentirà di passare direttamente alla futura architettura SSP di VW.

Cambio di programma?

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Automobilwoche (leggi l'articolo della stampa tedesca), la ID. Touareg sarà, di fatto, il primo modello VW a beneficiare della nuova piattaforma. In realtà, la scelta sarebbe dovuta ricadere sulla ID. Roc, la controparte elettrica della T-Roc a combustione interna, ma il lancio sia di questo modello sia della ID. Golf sarebbe stato posticipato al 2030.

Alcune indiscrezioni fanno sapere che ci sarebbero preoccupazioni relative ai costi e alle complicazioni legate allo spostamento della produzione della Golf con motori convenzionali dalla Germania al Messico, con l'obiettivo di liberare spazio per i modelli SSP.

Volkswagen ID. Touareg: la ID. Polo elettrica sarà la prossima compatta a essere lanciata

Una partnership efficace

I modelli basati su SSP, tra cui la ID. Touareg, saranno dotati di architettura e software sviluppati da Rivian, così come il SUV Scout che il Gruppo Volkswagen sta sviluppando per la vendita in Nord America. Tuttavia, le fonti della pubblicazione tedesca affermano che i modelli elettrici Scout non arriveranno in Europa e il destino commerciale della futura ID. Touareg non è stato ancora definito. Voi cosa ne pensate della trasformazione in SUV elettrico di VW Touareg? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 18/09/2025