Mezzo secolo di Volkswagen Polo: il futuro elettrico parte da una Gimkana (video)

La Volkswagen Polo celebra il suo 50° compleanno e prima che rinasca come modello elettrico, la casa di Wolsburg (guarda la homepage di VW Italia) ha deciso di festeggiare il suo compleanno con un cortometraggio ad alto tasso di adrenalina.

Volkswagen Polo: un video ad alto tasso di adrenalina per festeggiare i suoi 50 anni

Ispirato alle celebri imprese di Ken Block, il video mostra due Polo WRC impegnate in spettacolari acrobazie nello stabilimento sudafricano dove il modello viene prodotto. Adesso fate click sul video, che ci presenta il mondo della compatta tedesca in maniera davvero emozionante. Guardare per credere!

La piccola Volkswagen ci sa fare

Avete visto? Al volante c’è Johan Kristoffersson, campione del mondo Rallycross, che porta la Polo al limite tra salti e derapate. Tra le scene più curiose compare anche una Polo stradale, filmata mentre percorre tratti su due ruote.

Volkswagen Polo: la WRC durante le acrobazie per realizzare la clip ''Gimkana''

La VW Polo (leggi la prova di VW Polo 1.0 TSI), spesso considerata una compatta urbana, vanta una lunga esperienza sportiva. Nel video, Kristoffersson guida anche la Polo RX1e, vettura elettrica da 670 CV e 880 Nm di coppia, protagonista del Mondiale Rallycross FIA.

L’evoluzione del modello viene raccontata in più fasi:

Polo WRC con livree celebrative

Polo RX1e elettrica da competizione

Polo GTI di serie

Anteprima della futura VW ID. Polo

Volkswagen Polo: il campione di Rallycross Johann Kristofferson e la ID. Polo elettrica a dx

Le parole del manager

Il video si chiude con l’entrata in scena della ID. Polo, prototipo elettrico che anticipa la nuova era della vettura (guarda qui VW ID. Polo) e il pilota che crea la maxi scritta POLO parcheggiando al millimetro tantissimi esemplari della compatta. Jens Katemann, responsabile comunicazione VW, ha spiegato: «Nella nostra comunicazione per l'anniversario della Polo, non vogliamo solo guardare al passato, ma anche al futuro e suscitare entusiasmo per il marchio Volkswagen».

Con questo progetto, Volkswagen sintetizza la doppia anima della Polo: piccola utilitaria, ma capace di sfide sportive e di un futuro elettrico. Vi è piaciuto il video? E cosa ne pensate della Polo elettrica? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/09/2025