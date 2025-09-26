Super Hybrid Days, Volkswagen insiste: prova Tiguan ibrida plug-in

Recita lo spot che le ibride Volkswagen sono ''ibride tutti i giorni, elettriche quando vuoi''.

E a ben guardare, o a ben guidare, in effetti Volkswagen Tiguan eHybrid e Volkswagen Golf eHybrid sono ''quasi'' elettriche per tutti i giorni e tutto il giorno, se ne sai gestire il loro tecnologico sistema bi-energetico.

Batteria ultracapacitiva ed efficiente (19,7 kWh netti), potenza di ricarica fino a 50 kW, motore turbo benzina ad alta tecnologia (1.5 TSI evo2), soprattutto un'autonomia in modalità 100% elettrica fino a 143 km.

Senza contare un’autonomia combinata adatta ai lunghi viaggi: i vantaggi dell'elettrico, più i vantaggi della propulsione ibrida.

VW Tiguan eHybrid, super autonomia in EV

La convenienza della gamma Volkswagen eHybrid risiede anche nelle offerte commerciali attive a settembre 2025, e che il marchio invita il pubblico ad approfondire visitando gli showroom durante l'open weekend di sabato 27 e domenica 28 settembre (che forse ci scappa anche il test drive).

Sconti tutto fuor che marginali, superiori anche alla precedente campagna eHybrid di febbraio 2025: come conferma anche il sito web di Volkswagen, Tiguan eHybrid beneficia ora di un vantaggio fino a 7.000 euro, mentre Golf eHybrid supera i 6.000 euro. Sotto, qualche cifra più precisa.

Lo sconto su VW Golf eHybrid

Scegliendo la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen, fino al 30 settembre VW Golf eHybrid 204 CV Edition Plus costa 37.252 euro invece di 43.450 euro.

Per uno sconto, quindi, di -6.198 euro.

Golf Plug-in Hybrid, sconto di oltre 6.000 euro

Anticipo 8.100 euro, 23 rate mensili da 149 euro, rata finale 29.000 euro.

Nell’offerta sono inclusi una percorrenza di 20.000 km e l’estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km.

La promo su VW Tiguan eHybrid

Con finanziamento PVV, a sua volta VW Tiguan eHybrid 204 CV Edition Plus è in vendita a 44.300 euro, invece di 51.300 euro.

Sconto di -7.000 euro tondi tondi.

Su Tiguan eHybrid, 7.000 euro di sconto (con finanziamento)

Anticipo 9.200 euro, 23 rate da 199 euro al mese, rata finale 35.100 euro.

Anche l’offerta sul SUV include una percorrenza di 20.000 km e l’estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km.

Se hai tempo, nel weekend, visita una concessionaria. Non è detto che la promozione venga prorogata...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/09/2025