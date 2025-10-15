Volkswagen T-Cross passa da 5 a 3 stelle con i nuovi crash test EuroNCAP

Brutta sorpresa per la Volkswagen T-Cross, che nei nuovi test EuroNCAP 2025 si ferma a sole tre stelle su cinque. Un risultato che stona accanto ai punteggi pieni conquistati da altre “cugine” del Gruppo Volkswagen come Audi Q3, Škoda Octavia, Volkswagen Golf e ID.4, tutte premiate con il massimo del rating. E stona pure con le 5 stelle ottenute dalla stessa T-Cross nei test precedenti.

Volkswagen T-Cross nell'impatto frontale contro barriera deformabile

Nuovi protocolli, nuovi standard

La tornata di prove è stata una delle più significative dell’anno: EuroNCAP ha infatti rivalutato alcuni modelli molto noti, questa volta seguendo i protocolli 2025, in vista dell’introduzione di criteri ancora più severi previsti per il 2026.

La T-Cross, come gli altri modelli basati sulla piattaforma MQB Evo, nasce da un’architettura ormai matura, pensata per motorizzazioni termiche tradizionali. Con il rallentamento della transizione elettrica, Volkswagen ha scelto di prolungarne il ciclo di vita — ma a quanto pare, sul fronte sicurezza, l’età si fa sentire.

Volkswagen T-Cross nell'impatto laterale contro barriera mobile

ADAS sotto accusa

Il giudizio di EuroNCAP è stato chiaro: la dotazione ADAS (i sistemi di assistenza alla guida) è la principale responsabile del punteggio basso.

In particolare la colpa cade sul sistema di frenata automatica d’emergenza (AEB) della T-Cross, che pur riconoscendo pedoni, ciclisti e altri veicoli, ha mostrato prestazioni solo marginali.

Nei test di risposta ai pedoni, il sistema si è attivato con ritardo e non offre protezione a chi si trova dietro al veicolo. Anche nel caso dei ciclisti, la risposta è stata giudicata “appena sufficiente”, e manca una protezione contro il cosiddetto “dooring”, cioè l’apertura improvvisa di una portiera davanti a un ciclista in arrivo.

Debole anche la reazione del sistema di fronte ai motociclisti, mentre la risposta agli altri veicoli è stata valutata nel complesso “marginale”. Qui sotto il video dei crash test.

''Aggressiva'' contro gli altri veicoli

Nonostante il calo nel punteggio complessivo, la T-Cross continua a offrire buoni livelli di protezione per gli occupanti. Del resto, va ricordato che nei test precedenti aveva conquistato le cinque stelle: punteggio pieno, insomma.

Tuttavia, le analisi condotte sul carrello d’impatto e sulla barriera deformabile contro cui la T-Cross è stata mandata a sbattere hanno mostrato che il SUV tedesco tende a essere aggressivo contro gli altri veicoli in caso di collisione frontale. Quella che certo non è in discussione è la sua solidità, evidentemente.

Ma urti mal mitigati si ripercuotono anche sui passeggeri più deboli. Nel test frontale disassato, infatti, le forze registrate sul collo del manichino che rappresenta un bambino di 10 anni hanno indicato protezione solo marginale: stesso giudizio nella prova d’urto laterale quanto alla salvaguardia della testa del piccolo passeggero. Insomma, se vuoi giocare agli autoscontri, meglio se ci vai da solo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/10/2025