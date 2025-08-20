Incentivi auto 2025: tutti i 70 modelli che prendono il bonus

Che bella notizia, quella che ha preso a girare l'8 agosto scorso e che conferma un nuovo round degli incentivi auto.
Incentivi sì, ma settoriali. Solo per auto 100% elettriche dal prezzo IVA inclusa di 42.700 euro, solo per chi possiede un ISEE sotto quota 40.000 euro.
Per un guida completa all'ecobonus auto 2025, vi rimandiamo al nostro contenuto ad hoc.
Qui invece trovi l'elenco completo dei modelli auto che (una volta attivo, forse già a settembre) si beccano lo sconto. Sono tutto, fuorché una manciata: sono oltre 70 malcontati
(Che poi l'auto elettrica non calzi a tutti gli automobilisti, è un argomento a parte).
Sotto, la lista.
Oltre 70 modelli (EV) prendono gli incentivi auto 2025
ECOBONUS AUTO 2025: TUTTI I MODELLI
Anziché dividerli per Costruttore, organizziamo il nostro elenco per carrozzeria.
CITYCAR
- Abarth 500e
- Alpine A290
- BYD Dolphin Surf
- DR 1.0
- Fiat 500e
- Fiat 500e Cabrio
- Leapmotor T03
- Mini Cooper Electric
- Renault 5 E-Tech
CITY SUV
- Citroen ë-C3
- Dacia Spring
- Fiat Grande Panda
BERLINE COMPATTE
- BYD Doplhin
- Cupra Born
- Lancia Ypsilon Elettrica
- MG 4
- Opel Corsa Electric
- Nissan Leaf
- Peugeot e-208
- Volkswagen ID.3
SUV COMPATTI
- Alfa Romeo Junior
- BYD Atto 2
- DS 3
- Fiat 600e
- Ford Puma Gen-E
- Hyundai Kona Electric
- Jeep Avenger e
- Kia EV3
- MG ZS Classic EV
- Mini Aceman
- Opel Mokka-e
- Renault 4 E-Tech
- Smart #1
- Volvo EX30
BERLINE MEDIE
- Citroen ë-C4
- Citroen ë-C4 X
- Opel Astra Electric
- Peugeot e-308
- Renault Mégane E-Tech
- Tesla Model 3
SUV MEDI
- BYD Atto 3
- Citroen ë-C3 Aircross
- Ford Explorer
- Kia e-Niro
- Lynk & Co 02
- Mini Countryman Electric
- Omoda 5
- Opel e-Frontera
- Peugeot e-2008
- Renault Scenic E-Tech
- Skoda Elroq
- Smart #3
- Volkswagen ID.4
SUV GRANDI
- Citroen ë-C5 Aircross
- Leapmotor C10
- MG Marvel R
- Nissan Ariya
- Opel e-Grandland
- Skoda Enyaq
- Volkswagen ID.5
STATION WAGON
- MG 5
- Opel Astra Sports Tourer Electric
- Peugeot e-308 SW
MULTISPAZIO
- Citroen ë-Berlingo
- Fiat e-Doblò
- Ford e-Tourneo Courier
- Nissan Townstar
- Opel Combo Life Electric
- Peugeot e-Rifter
- Renault Kangoo EV
- Toyota Proace City Verso
Come si evince, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. (Almeno, tra chi ha in mente di acquistare un'auto elettrica...).