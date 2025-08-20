Incentivi auto 2025: tutti i 70 modelli che prendono il bonus

Ecobonus

Che bella notizia, quella che ha preso a girare l'8 agosto scorso e che conferma un nuovo round degli incentivi auto.

Incentivi sì, ma settoriali. Solo per auto 100% elettriche dal prezzo IVA inclusa di 42.700 euro, solo per chi possiede un ISEE sotto quota 40.000 euro.

Qui invece trovi l'elenco completo dei modelli auto che (una volta attivo, forse già a settembre) si beccano lo sconto. Sono tutto, fuorché una manciata: sono oltre 70 malcontati 

(Che poi l'auto elettrica non calzi a tutti gli automobilisti, è un argomento a parte).

Sotto, la lista.

Oltre 70 modelli (EV) prendono gli incentivi auto 2025

ECOBONUS AUTO 2025: TUTTI I MODELLI

Anziché dividerli per Costruttore, organizziamo il nostro elenco per carrozzeria.

CITYCAR

  • Abarth 500e
  • Alpine A290
  • BYD Dolphin Surf
  • DR 1.0
  • Fiat 500e
  • Fiat 500e Cabrio
  • Leapmotor T03
  • Mini Cooper Electric
  • Renault 5 E-Tech


BYD Dolphin Surf

CITY SUV

  • Citroen ë-C3
  • Dacia Spring
  • Fiat Grande Panda


Fiat Grande Panda Elettrica

BERLINE COMPATTE

  • BYD Doplhin
  • Cupra Born
  • Lancia Ypsilon Elettrica
  • MG 4
  • Opel Corsa Electric
  • Nissan Leaf
  • Peugeot e-208
  • Volkswagen ID.3


Nuova Nissan Leaf 2025

SUV COMPATTI

  • Alfa Romeo Junior
  • BYD Atto 2
  • DS 3
  • Fiat 600e
  • Ford Puma Gen-E
  • Hyundai Kona Electric
  • Jeep Avenger e
  • Kia EV3
  • MG ZS Classic EV
  • Mini Aceman
  • Opel Mokka-e
  • Renault 4 E-Tech
  • Smart #1
  • Volvo EX30


Jeep Avenger EV

BERLINE MEDIE

  • Citroen ë-C4
  • Citroen ë-C4 X
  • Opel Astra Electric
  • Peugeot e-308
  • Renault Mégane E-Tech
  • Tesla Model 3


Tesla Model 3

SUV MEDI

  • BYD Atto 3
  • Citroen ë-C3 Aircross
  • Ford Explorer
  • Kia e-Niro
  • Lynk & Co 02
  • Mini Countryman Electric
  • Omoda 5
  • Opel e-Frontera
  • Peugeot e-2008
  • Renault Scenic E-Tech
  • Skoda Elroq
  • Smart #3
  • Volkswagen ID.4


Citroen e-C3 Aircross

SUV GRANDI

  • Citroen ë-C5 Aircross
  • Leapmotor C10
  • MG Marvel R
  • Nissan Ariya
  • Opel e-Grandland
  • Skoda Enyaq
  • Volkswagen ID.5


Opel Grandland Electric

STATION WAGON

  • MG 5
  • Opel Astra Sports Tourer Electric
  • Peugeot e-308 SW


MG5 Electric

MULTISPAZIO

  • Citroen ë-Berlingo
  • Fiat e-Doblò
  • Ford e-Tourneo Courier
  • Nissan Townstar
  • Opel Combo Life Electric
  • Peugeot e-Rifter
  • Renault Kangoo EV
  • Toyota Proace City Verso


Ford E-Tourneo Courier

Come si evince, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. (Almeno, tra chi ha in mente di acquistare un'auto elettrica...).

