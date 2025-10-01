Nuova Volvo EX30 Black Edition, il "bonus" dell'abito scuro

L'eleganza minimal è la sua cifra stilistica, qualunque sia il colore. Vestita di nero, Volvo EX30 è la sublimazione di tutte le qualità che oggi ne fanno uno dei crossover elettrici di maggiore successo.
Volvo EX30 Black Edition arricchisce quella che nel 2025/2026 è una vera e propria famiglia di modelli total black. Facciamo due parole?
Il nero le dona
Rispetto alle Volvo di più grandi dimensioni, l'offerta EX30 Black Edition è un po' più essenziale: un solo colore di carrozzeria, l’Onyx Black, un solo rivestimento per gli interni, l’Indigo in tessuto e nordico.
Volvo EX30 Black Edition, gli interni
Vernice a parte, EX30 Black Edition è riconoscibile anche da alcuni particolari. Come il frontale con iron mark Volvo ed elemento diagonale in nero lucido, o il portellone posteriore con logo Volvo dello stesso colore.
Vetri porte posteriori e lunotto bagagliaio oscurati, cerchi neri da 19 pollici di serie (per pneumatici 245/45 R19), con cerchi da 20 pollici a cinque razze color nero lucido acquistabili in opzione.
Volvo EX30 Black Edition, cerchi da 19 p 20 pollici
Eco-scontata
Volvo EX30 Black Edition è disponibile nei due livelli di allestimento Plus e Ultra e nei soliti tre livelli di propulsione: le soluzioni Single Motor e Single Motor Extended Range da 272 CV di potenza, o Twin Motor Performance da 428 CV.
Volvo EX30 Black Edition: allestimenti Plus e Ultra
La buona notizia è che le versioni Single Motor Plus e Single Motor Extended Range Plus, partendo da un prezzo di listino rispettivamente di 41.800 euro e 43.370 euro, rientrano nei limiti fissati dagli ecoincentivi e possono quindi godere dei contributi fino a 11.000 euro previsti dalla legge.
Volvo EX30 Black Edition da 41.800 euro
A ottobre 2025, ordini aperti. Produzione a partire da dicembre 2025, prime consegne tra fine 2025, inizio 2026 (per gli incentivi, conviene affrettarsi...).
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|EX30 272 CV 51 kWh Single Motor Core
|- / -
|37.350 €
|EX30 272 CV 51 kWh Single Motor Plus
|- / -
|40.550 €
|EX30 272 CV 69 kWh Single Motor Extended Range Core
|- / -
|42.600 €
|EX30 272 CV 69 kWh Single Motor Extended Range Plus
|- / -
|46.000 €
|EX30 428 CV 69 kWh Twin Motor Performance Plus
|- / -
|49.150 €
|EX30 272 CV 69 kWh Single Motor Extended Range Ultra
|- / -
|49.650 €
|EX30 428 CV 69 kWh Twin Motor Performance Ultra
|- / -
|52.350 €
|EX30 Cross Country 428 CV 69 kWh Twin Motor Performance Ultra
|- / -
|54.400 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volvo EX30 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Volvo EX30