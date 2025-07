Prova Volvo EX30 Cross Country: si, il SUV elettrico è pronto all’avventura

Della Volvo EX30 ne conosciamo i dettagli e le sfaccettature, abbiamo provato il SUV elettrico svedese poco tempo fa (qui la prova di Volvo EX30). Un modello compatto, dallo stile originale e ad alto contenuto tecnologico.

Volvo EX30 Cross Country: il SUV elettrico arriva in versione Ultra con 428 CV di potenza

Ma ora Volvo ha dato una seconda anima, più “avventurosa”, al suo sport utility con la nuova versione Cross Country. Diciamo una variante sul tema offroad, come in passato ci ha abituato il costruttore scandinavo (guarda il reveal di Volvo EX30 Cross Country).

Con il primo contatto avuto guidando la EX30 Cross Country possiamo dire che il SUV elettrico ci è piaciuto sotto certi aspetti e un po’ meno sotto altri. Come già sottolineato convincono lo stile moderno, qui rivisto in tema offroad, e le prestazioni complessive. Lo spazio posteriore potrebbe essere un po' di più (anche per i bagagli), ma in 4,23 metri di lunghezza non si possono fare miracoli. Adesso facciamo il punto.

Volvo EX30 Cross Country: design moderno con ispirazione offroad

Volvo EX30 Cross Country: look offroad

Innanzitutto, le modifiche estetiche non sono marginali, poiché troviamo diverse novità rispetto al modello standard. Fermo restando le linee originali, ci sono modanature di plastica grezza sui parafanghi, skid plate anteriori e posteriori per proteggere il sottoscocca, mascherina anteriore e finitura del portellone in nero opaco (la mascherina riporta la mappa topografica della catena montuosa Kebnekaise nella Svezia artica).

Cerchi grandi o piccoli a scelta

Poi ci sono ruote da 19 pollici, ma con il pacchetto Cross Country Experience potete scegliere quelle da 18” e pneumatici all-terrain 235/55 oltre alle barre di carico trasversali sul tetto, un portapacchi a cestello e i paraspruzzi. Sul montante posteriore spunta anche la bandierina svedese, come da tradizione Cross Country e la carrozzeria è in tinta bi-color.

Insomma, la EX30 XC non è un fuoristrada vero e proprio, ma un SUV elettrico pensato per chi non si vuole fermare alla jungla urbana o al primo sterrato, ma vuole osare un po’ di più, grazie anche a un assetto rialzato di 2,5 cm (da 16,5 a 19 cm) per affrontare ostacoli più impegnativi.

Volvo EX30 Cross Country: lo sport utility BEV e la V70 XC Cross Country del 1997

L’abitacolo resta quello della EX30 standard: essenziale, hi-tech e sostenibile. C’è il display centrale da 12,3'', niente quadro strumenti classico, infotainment Google integrato con Maps, Assistant e Play Store. I materiali? Riciclati e a basso impatto: plastica, denim, lino e alluminio, con una bella percezione di qualità. La variante Cross Country aggiunge alcuni tocchi outdoor come le cuciture specifiche.

Volvo EX30 Cross Country: l'abitacolo ben rifinito e con il touchscreen dell'infotainment

Volvo EX30 Cross Country: un po' troppa digitalizzazione?

Rimane sempre una digitalizzazione molto spinta per ogni comando o quasi. Praticamente passa tutto per il touchscreen centrale, anche l’apertura del cassettino portaoggetti e i pochi comandi fisici, come gli alzacristalli, sono in posizione quantomeno originale, in mezzo ai sedili anteriori. Naturalmente non mancano prese USB e piastra di ricarica per lo smartphone.

In abitacolo luci e (qualche) ombra

In ogni caso, lo spazio davanti è buono nei e piace la percezione degli ingombri. Invece, dietro, si sente la mancanza di qualche centimetro e anche il bagagliaio non spicca per volume con 318/1.000 litri e una soglia di carico un po’ alta. I cavi di ricarica possono essere sistemati nel pratico vano anteriore.

Volvo EX30 Cross Country: i sedili anteriori sono molto confortevoli

Ricarica fast e tempi di attesa accorciati

L’autonomia dichiarata arriva fino a 436 km secondo ciclo WLTP, grazie alla batteria NMC da 69 kWh. La ricarica? Volvo EX30 Cross Country accetta il massimo disponibile in corrente alternata (22 kW) e fino a 153 kW in corrente continua. Volvo dichiara che sono sufficienti poco più di 26 minuti per rigenerare dal 10 all’80% da una colonnina “fast”.

Motore 2 elettrici Potenza massima 428 CV Coppia massima 543 Nm Velocità massima 180 km/h autolimitata 0-100 km/h 3,7 secondi Batteria 69 kWh (utilizzabile 65 kWh) NCM Autonomia fino a 427 km Ricarica 22 kW in AC - 153 kW in CC Trazione integrale Cambio monomarcia Dimensioni 4,23 x 1,84 x 1,57 m Bagagliaio 318/1.000 litri Peso 1.960 kg o.d.m. Prezzo da 54.400 euro

Lato motorizzazione troviamo la versione più performante della power unit svedese ovvero il sistema Twin Motor Performance, con doppia unità elettrica, trazione integrale AWD e 315 kW (428 CV) di potenza massima per un picco di coppia di 543 Nm.

Alla guida tutta la potenza assicurata dai motori si riflette in performance simili a quelle di una sportiva più che si un SUV compatto. Lo 0-100 orari in 3,7 secondi è alla sua portata e, credete, fa impressione. La velocità massima è autolinitata a 180 km/h.

Volvo EX30 Cross Country: due motori EV, trazione integrale e ben 428 CV di potenza massima

L’efficacia della trazione integrale garantisce anche un ottima tenuta di strada e sicurezza aggiuntiva sia su percorsi viscidi sia nell’offroad leggero. Tra le curve l’auto è anche aiutata dai controlli elettronici che lavorano in perfetta sintonia e senza essere invasivi, anche se i 1.960 kg di peso in ordine di marcia penalizzano un po’ l’agilità.

Viaggi comodi o divertenti a scelta

Insomma, con la EX30 Cross Country potete viaggiare in silenzioso relax oppure (quasi) col coltello fra i denti per divertirvi su una strada più ricca di traiettorie da pennellare. A proposito, i freni sono potenti e ben modulabili e lo sterzo è reattivo e abbastanza leggero per manovrare facilmente in città e nei parcheggi ma potrebbe essere un pizzico più preciso.

Volvo EX30 Cross Country: si può viaggiare in relax oppure in modo più sportivo

Infine, le sospensioni filtrano molto bene le sconnessioni per incrementare il comfort generale senza tralasciare un buon piacere di guida nonostante l’assetto rialzato. Potenza, piacere di guidare e strade un po’ “mosse” hanno causato una media di oltre 22 kWh/100, ma siamo sicuri che con un piede più leggero e strade meno “invitanti” la richiesta di energia sarebbe stata più bassa.

Volvo EX30 Cross Country: ricarica in CC fino a 153 kW oppure in AC fino a 22 kW

La Volvo EX30 Cross Country arriverà nel corso del 2025. I 54.400 euro di listino sono una cifra piuttosto impegnativa, ma la dotazione e a livello premium. Tra gli altri troviamo anche gli ADAS per la guida semiautonoma di livello 2, le telecamere a 360° e il tetto panoramico. Cosa ne pensate di questa versione offroad di EX30? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/07/2025