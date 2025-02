Volvo EX30 Cross Country: guarda con noi la presentazione in video

Volvo EX30 Cross Country affianca la sorella EX30, che ha avuto ottimi riscontri nel mercato dei SUV elettrici compatti. Anche per questo suo modello a zero emissioni la Casa svedese propone una versione più adatta all'outdoor: scopri di seguito che cosa la distingue dal modello standard.

Volvo EX30 Cross Country, l'infotainment Google Automotive

Basta uno sguardo per notare che qualcosa è cambiato. La versione Cross Country ha un aspetto più imponente e massiccio per:

L'assetto rialzato con ammortizatori specifici

Ruote da 18'' calzate da pneumatici ''all-terrain''

Protezioni ''skidplate'' anteriore e posteriore

Protezioni sui parafanghi

Fascioni anteriore e posteriore in nero opaco, con l'anteriore che reca le curve di livello di una mappa della Scandinavia e le coordinate della catena montuosa Kebnekaise in Svezia.

All'interno troviamo l'infotainment basato su Google Automotive, con Google Assistant e le Google Maps ottimizzate per la navigazione elettrica, e le soluzioni salvaspazio già viste sulla EX30, con tasche delle portiere molto capienti (visto che gli altoparlanti dell'impianto audio sono sostituite da una soundbar alla base del parabrezza) e un'utile targa sul portellone del bagagliaio che offre consigli su come stipare il carico.

Di seguito le dimensioni salienti:

Lunghezza: 4,23 m circa

Bagagliaio: da 318 a 904 litri

Volvo EX30 Cross Country, il bagagliaio

Dal punto di vista tecnico, la Volvo EX30 Cross Country è allestita sulla base della EX30 Twin Motor Performance, con:

Due motori elettrici: 428 CV - 543 Nm

180 km/h con 0-100 km/h in 3,7''

Trazione integrale

Assetto rialzato con ammortizzatori specifici

Autonomia fino a 427 km (WLTP)

Batteria da 64 kWh netti

Ricarica in 26'30'' a 175 kW / 4h a 22 kW

La nuova Volvo EX30 Cross Country debutta in diretta dalla Lapponia, guarda qui sotto il video di presentazione.

I prezzi per la nuova Volvo EX30 Cross Country non sono ancora stati comunicati. Tra le dotazioni a richiesta dovrebbe figurare il portapacchi a culla che si vede nelle immagini per esaltare la capacità di carico, che tuttavia non figura ancora tra gli optional sul configuratore ufficiale della Casa svedese. Clicca sul link qui a sinistra e scopri di più sula nuova Volvo EX30 Cross Country.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/02/2025