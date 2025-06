Nuova Volvo XC60: o dobbiamo chiamarti EX60? Ecco cosa sappiamo

Prego, fare spazio in flotta a Volvo EX60. Non adesso: tra non molto. Facciamo il 2026.

Una squadra di veicoli elettrici che già comprende Volvo EX30, EX40, C40 e EX90, ora anche la berlina ES90, presto accoglierà dunque un nuovo membro.

Presentata per la prima volta come modello in argilla durante la premiere di ES90 a marzo, Volvo EX60 rappresenterà - come è facile intuire - l'alternativa elettrica all'affascinante, ma datata, XC60 (vedi foto sotto). Nientemeno che la Volvo più venduta di tutti i tempi.

Volvo XC60 MY25

Alcune cose le sappiamo già, altre no.

Il design

Un'immagine condivisa sui social media (vedi anche cover) mostra uno dei fari posteriori. Un faro dal design squadrato, con evidenti firme luminose a LED e, come di consueto per un SUV Volvo, luci che si estendono fino ai montanti posteriori.

Volvo EX60, i fari posteriori

Nel post, la Casa svedes afferma come EX60 sia ''completamente software-defined e costruita per evolversi nel tempo''. Aggiungendo: ''EX60 è più di un SUV di medie dimensioni, è il futuro. In arrivo all'inizio del 2026''.

Quindi una data ce l'abbiamo, anche se ancora un po' generica.

Motori e batterie

Su gran parte dei dettagli chiave di nuova EX60, Volvo mantiene il massimo riserbo.

Tuttavia, già sappiamo che EX60 sarà il suo primo modello basato sull'architettura scalabile SPA3, una versione aggiornata della piattaforma SPA2 utilizzata dalle ammiraglie EX90 e ES90.

Volvo EX60 inizia lo ''striptease''

Non sono ancora noti i dettagli sui propulsori, anche se è ragionevole pronosticare specifiche simili a quelle di ES90, quindi a motore singolo o doppio motore.

Se il pacco batterie di EX60 corrisponde alla capacità di 102 kWh di ES90, la sua autonomia dovrebbe essere prossima ai 650 km.

Grazie alla ricarica rapida in corrente continua, rigenerare la batteria dovrebbe essere un processo rapido: ES90 supporta una potenza di 350 kW e può recuperare 300 km di autonomia in soli 10 minuti.

Cinture di sicurezza intelligenti

Last but not least, la sicurezza, caposaldo Volvo. All'inizio di giugno, Volvo annunciava che EX60 sarebbe stato il primo modello a ricevere la nuova cintura di sicurezza multi-adattiva.

La nuova cintura di sicurezza intelligente Volvo si adatta a peso, postura e corporatura del passeggero

Si tratta di una cintura che utilizza sensori per determinare l'altezza, il peso e la corporatura del passeggero. E che può adattare la quantità di forza necessaria in caso di incidente.

Aggiorneremo questo contenuto periodicamente.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/06/2025