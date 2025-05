Volvo XC70 2025: il SUV ibrido plug-in con 200 km di autonomia potrebbe arrivare in Italia

Nuova Volvo XC70 2025 debutta in Cina con un motore plug-in hybrid a lunga autonomia. E potrebbe arrivare in Europa

In Cina verrà distributo già quest'anno e Volvo si riserva di valutare la sua introduzione in Europa: torna la Volvo XC70, un modello che era uscito di scena nel 2016, ma che ora si ripresenta con forme da vero SUV/crossover e un'autonomia elettrica al top, grazie alla sua architettura plug-in hybrid.

Il frontale con le luci ''a martello di Thor'' della Volvo XC70

Le prime immagini della nuova Volvo XC70 provengono dal Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione cinese (MIIT).

L'ispirazione stilistica è chiara: il nuovo SUV Volvo 2025 riprende elementi stilistici dalla sorella maggiore EX90 elettrica, anche se l'architettura della XC70 non è quella di un SUV full electric.

Lunga 4,815 m, la XC70 si pone a metà tra la XC60 e la XC90. Risulta più bassa di 10 mm rispetto alla XC60 e leggermente più stretta, confermandone la natura di SUV intermedio, adatto a chi cerca un compromesso tra spazio e maneggevolezza.

Tra i tratti distintivi figurano i fari a LED dalla caratteristica forma a ''martello di Thor'' e una griglia superiore chiusa, con un’apertura inferiore dotata di alette attive per ottimizzare l’aerodinamica.

Al posteriore, le luci verticali a forma di C richiamano chiaramente il design dell’EX90, accentuando la continuità stilistica della casa svedese.

Lunga 4,815 m, la Volvo XC70 si propone tra XC60 e XC90

Contrariamente ai modelli completamente elettrici della gamma EX, la XC70 si affida a un sistema ibrido plug-in.

Il powertrain dell'ibrido a lunga autonomia comprende un motore turbo benzina 1.5 litri a quattro cilindri da 160 CV, abbinato a batterie di diverse capacità.

Non a caso sarà disponibile in due varianti di peso a vuoto: 2.110 kg e 2.275 kg, con cerchi in lega da 19 a 21 pollici.

L'autonomia secondo il ciclo cinese e quello europeo

Secondo Volvo, il sistema ibrido esteso può garantire fino a 200 km di autonomia elettrica nel ciclo di omologazione cinese CLTC, meno severo rispetto al WLTP europeo.

Riportata ai valori nostrani, l'autonomia potrebbe calare del 12% circa, a dare una percorrenza massima attorno ai 176 km.

Parte del materiale diffuso in Cina sulla Volvo XC70

Qual è la differenza tra Volvo XC70 e XC90?

La XC70 è più compatta della XC90 e utilizza la piattaforma ibrida plug-in SMA invece della SPA completamente elettrificabile.

La nuova Volvo XC70 sarà venduta in Europa?

Il modello è attualmente riservato al mercato cinese, ma Volvo ha dichiarato che in futuro valuterà l’espansione verso l’Europa in base alla domanda locale.

Che autonomia ha la Volvo XC70 ibrida plug-in?

Volvo dichiara un’autonomia elettrica fino a 200 km nel ciclo CLTC, grazie a un sistema ibrido con motore a benzina 1.5 turbo e batterie di nuova generazione.

La XC70 è un’auto elettrica?

No, è un veicolo ibrido plug-in. A differenza dei modelli EX40 o EX90 completamente elettrici, la XC70 utilizza un motore termico in combinazione con un motore elettrico.

Quali sono le dimensioni della Volvo XC70 2025?

La lunghezza è di 4.815 mm, con altezza e larghezza inferiori rispetto alla XC60. È progettata per offrire un’alternativa di medie dimensioni nella gamma SUV Volvo.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/05/2025