A tu per tu con la nuova Volvo XC90: come cambia con il "reskin"

Stessa piattaforma, per tenere in vita i motori a benzina mild e plug-in hybrid, ma look e interni rinnovati: la nuova Volvo XC90

Accanto alla versione full electric EX90, la “XC90 rimarrà un elemento cruciale per i volumi e il profitto di Volvo Cars nei prossimi anni”. Con questa affermazione la Casa svedese riconosce l’importanza delle motorizzazioni a combustione, a fronte di un mercato lento a recepire la transizione elettrica. Ecco perché dedica al suo SUV più grande un restyling totale, conservando però i motori a benzina elettrificati con tecnologie mild e plug-in hybrid. Visto dal vivo, ecco che effetto fa.

Nuova Volvo XC90 2025, 3/4 posteriore dall'alto

La nuova Volvo XC90 sfoggia una parte anteriore completamente ridisegnata, caratterizzata da fari più sottili con una versione rivisitata delle luci diurne a forma di T, note col soprannome di ''Martello di Thor''. Il cofano e i parafanghi cercano una sintesi tra una migliore efficienza aerodinamica e un aspetto più aggressivo, con la nuova griglia della presa d’aria anteriore con listelli obliqui e di inclinazione differenziata a modernizzare il classico logo con la sua barra diagonale. Le luci posteriori sono state oscurate e naturalmente sono disponibili ruote di nuovo disegno. Infine entra in gamma il Rosso Mulberry, una inedita e interessante opzione di colore.

Nuova Volvo XC90 2025, il frontale

A bordo, finestrini laminati e i montanti A e B riempiti di schiuma fonoassorbente, rendono l'ambiente ancora più silenzioso. Ridisegnati gli interni, che possono contare anche su nuove bocchette di ventilazione, su una finitura che richiama quella dei sedili e su un uso più ampio di materiali riciclati. Oltre a luci ambient evolute. A centro plancia c'è un nuovo display da 11,2 pollici contro i precedenti 9'', che porta in dote l'interfaccia utente semplificata già vista su Volvo EX30 ed EX90. Si basa su Google Automotive, con tutti i servizi correlati già a bordo del veicolo: dalle Google Maps a Google Assistant, senza dimenticare la compatibilità con Apple Carplay di serie. Ridisegnata anche la zona del bracciolo tra i sedili anteriori, per far posto a due portalattine grandi e uno piccolo, con la piastra per la ricarica wireless ricollocata in posizione più comoda da raggiungere.

Nuova Volvo XC90 2025, la plancia

VEDI ANCHE

UN'ACUSTICA DA SALA CONCERTI L'abitacolo è disponibile in versione a cinque, sei o sette posti, con sedili riscaldabili per le prime due file e gli anteriori con anche ventilazione e massaggio. Le poltroncine dell'ultima fila spariscono a filo con il piano di carico una volta ripiegate, a dare una capacità minima del vano bagagli di ben 710 litri. A richiesta è disponibile un impianto audio premium Bowers & Wilkins High Fidelity con quattro modalità di ascolto: Studio, che replica la neutralità di uno studio di registrazione; Palco individuale, che offre la sensazione di un artista che suona solo per te; Sala da concerto, che riproduce l’acustica della rinomata Sala Concerti di Göteborg, e infine Jazz Club, che ricorda l’acustica e l’atmosfera intima di un locale. Tra le tecnologie, la telecamera a 360° è stata aggiornata con una visualizzazione delle immagini più chiara e non manca un depuratore d'aria che si può attivare a distanza come la pre-climatizzazione dell'abitacolo, tramite l'app Volvo Cars per lo smartphone. Completa la dotazione di aiuti ADAS, con guida autonoma di secondo livello Pilot Assist e sistemi di sicurezza che comprendono la sterzata assistita con funzione di evitamento ostacolo.

Nuova Volvo XC90 2025, l'infotainment

Ordini già aperti per la nuova La nuova XC90, disponibile con motorizzazioni a benzina più o meno elettrificate, tutte baste su un 4 cilindri da 2,0 litri e con le mild-hybrid aggiornate al ciclo di funzionamento Miller per contenere consumi ed emissioni. Modello d'ingresso alla gamma è è la B5 mild hybrid, con 250 CV e 360 Nm di coppia disponibili già a 2.000 giri, a garanzia di una guida elastica. Per lei la velocità è limitata a 180 km/h - come su tutte le Volvo - mentre lo sprint da 0 a 100 km/h si completa in 7,7 secondi con l'aiuto del cambio automatico a 8 rapporti di serie. Più rapida l'accelerazione della B6, sempre mild hybrid, che con un turbocompressore assistito elettricamente eroga 300 CV e 420 Nm per uno 0-100 km/h in 6,7 secondi. Al top della gamma c'è la Volvo XC90 T8 Recharge, con motore plug-in hybrid da 455 CV e 709 Nm: capace di bruciare lo ''zerocento'' in 5,4'' e di offrire fino a 70 km di autonomia nella guida puramente elettrica.

Nuova Volvo XC90 2025, il frontale

UNA GUIDA TUTTA NUOVA La guida promette maggior comfort che in passato, grazie a nuove sospensione anteriori a doppio braccio e a un nuovo multilink posteriore, per una tenuta di strada ancora più rilassante e rassicurante. Gli ammortizzatori di serie sono ora di tipo FST (Frequency Selective Damping) che offrono una risposta differenziata secondo il profilo del manto stradale, ma non manca l’opzione delle sospensioni pneumatiche a controllo elettronico, per il massimo comfort di guida. La produzione della nuova XC90 inizierà nel mese di settembre 2024 con le prime consegne previste per la fine dell'anno.

Versione B5 AWD Mild Hybrid B6 AWD Mild Hybrid T8 eAWD Plug-In Hybrid Motore 2,0 litri, 4 cilindri, turbo benzina mild hybrid 2,0 litri, 4 cilindri, e-turbo benzina mild hybrid 2,0 litri, 4 cilindri, turbo benzina plug-in hybrid Potenza 250 CV 300 CV 455 CV Coppia 360 Nm da 2.000 a 4.500 giri 420 Nm da 2.100 a 4.800 giri 709 Nm Velocità 180 km/h 180 km/h 180 km/h 0-100 km/h 7,7 secondi 6,7 secondi 5,4 secondi Autonomia - - 70 km Cambio Automatico a 8 rapporti Automatico a 8 rapporti Automatico a 8 rapporti Trazione Integrale Integrale Integrale Dimensioni 4,95 x 1,93 x 1,77 m 4,95 x 1,93 x 1,77 m 4,95 x 1,93 x 1,77 m Peso 2.015 kg 2.015 kg 2.227 kg Bagagliaio Da 710 litri Da 710 litri Da 652 a 1.650 litri Prezzo n.d. n.d. n.d.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/09/2024