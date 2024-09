Nuova Volvo XC90, la diretta video della world premiere

Chi temeva che la sua condanna a morte fosse soltanto in attesa della formalizzazione, tirerà un sospiro di sollievo. Volvo XC90 non lascia, rilancia e si professa pronto per una nuova avventura. Sì, si intende Volvo XC90 con motori termici, o per meglio dire, ibridi. Alla mobilità 100% elettrica in formato maxi, pensa Volvo EX90, un SUV a parte. Oggi, i riflettori sono per XC90 di terza generazione. Appuntamento alle ore 15.00 per il reveal da Goteborg in video streaming. Clicca Play qui sotto. E terminata la diretta, non scappare, visto che...

DAL NOSTRO INVIATO Subito dopo la premiere, aspettati una nostra recensione di nuova Volvo XC90 confezionata direttamente ''in loco''. Già, Motorbox partecipa alla cerimonia del reveal e vi delizerà con contributi scritti e - con un pelo più di attesa - anche in formato video. Sia in formato breve breve, sia di minutaggio standard. Quindi butta un occhio, già dal pomeriggio, ai nostri social media. Quanto alla protagonista di giornata, che aspettarsi? Beh, le foto per la verità sono finite in rete già gli scorsi giorni, quindi la sorpresa è stata in parte rovinata. Oltre al design, oggi comunque si saprà tutto quello che ci serve sapere su tecnologie, motori, date e prezzi (spannometrici, per ora).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/09/2024