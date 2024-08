Ecco la nuova Volvo XC90 svelata prima della world premiére

Stupisce che a sbagliare l'orario sia proprio la Svizzera, patria degli orologi di precisione, fatto sta che proprio sui canali social di Volvo Car Switzerland sono state condivise le foto ufficiali della nuova Volvo XC90 in anticipo rispetto ala data della world premiére, prevista per il 4 settembre.

Nuova Volvo XC90 2025, la pagina social di Volvo Car Switzerland

IL DESIGN Come si vede, la nuova Volvo XC90 guadagna un design più pulito e moderno, ancora più in linea con il minimalismo del design scandinavo. Le novità includono una nuova griglia più ampia con un grande logo Volvo al centro. Le luci diurne a ''martello di Thor'' sono anche più affilate di prima e i fari stessi sono più sottili, inoltre il paraurti anteriore è stato ridisegnato.

Nuova Volvo XC90 2025, 3/4 posteriore

GLI INTERNI La parte posteriore della XC90 non sembra aver ricevuto cambiamenti significativi, ma le immagini trapelate mostrano che l’interno presenterà un nuovo cruscotto con un touchscreen più grande a centro plancia, animato dalla più recente versione del software Google Automotive per l'infotainment. Sembra che anche il design del volante e della console centrale sia stato aggiornato, ma la XC90 restyling avrà ancora alcuni pulsanti fisici e una manopola per la regolazione del volume.

Nuova Volvo XC90 2025, gli interni

IPOTESI SUL MOTORE La nuova Volvo XC90 sarà disponibile solo con motorizzazione ibrida e in attesa della presentazione ufficiale un credibile candidato per finirle sotto al cofano è l'unità plug-in hybrid dell'attuale versione T8 Recharge (qui la prova), con un quattro cilindri a benzina da 2,0 litri elettrificato, a dare 449 CV, e alimentato da una batteria da 19 kWh che consente oltre 70 km di autonomia. Tuttavia, la nuova Volvo XC90 sarà venduta insieme con la gemella 100% elettrica Volvo EX90 e non parrebbe strano che anche la plug-in montasse una batteria maggiorata per portare l'autonomia oltre i 100 km e allinearla così alle migliori rivali del segmento. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/08/2024