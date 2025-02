Nuova Volvo XC90 vs Volvo EX90: una prova allo specchio. Video

Avanti tutta, nessuna pietà: fuori Volvo XC90, dentro Volvo EX90. Anzi no, contrordine. Al traguardo del 2030 si arriva in... parata.

Mitigati gli ambiziosi progetti di escludere qualsiasi cosa che non fosse full electric entro la fine degli anni Venti (da target 2030 a target 2040), Volvo ora procede su un doppio binario. Quello dell'elettrificazione cristallina e quello dell'elettrificazione... lasciata a metà. Così chiede il mercato, non resta che assecondarlo. Almeno, un po'.

E così XC90, nel 2025, è ancora qui, anziché a prendere muffa in un museo. E ad addolcire quella transizione energetica e tecnologica della quale EX90, invece, è ambasciatrice con i gradi.

XC90 il passato, il presente e il futuro a breve termine di Volvo. EX90 il presente ed il futuro a lungo termine. Di seguito, freschi di prova ''incrociata'', misuriamo analogie e differenze tra i due maxi SUV svedesi. Per scoprire che, tutto sommato, non è il prezzo la maggiore differenza.

Volvo EX90 contro Volvo XC90: quale scegliere?

A confronto, nuova Volvo XC90 T8 Plug-in Hybrid e Volvo EX90 Performance.

Sotto, se di leggere ne hai poca voglia, trovi il video della prova.

XC90 ''reskin''

Seconda pesante evoluzione di XC90 seconda generazione (2014) dopo il restyling del 2019, nuova XC90 2025 sfoggia una parte anteriore completamente ridisegnata.

Riguarda la nostra anteprima video, realizzata in occasione della world premiere.

Volvo XC90 2025

I fari più sottili presentano una versione aggiornata delle luci diurne a forma di ''Martello di Thor'', conferendo al veicolo un aspetto moderno e aggressivo, mentre la nuova griglia con listelli obliqui aggiunge un tocco di modernità al classico logo Volvo, conservando tuttavia una grafica tradizionale.

EX90, il volto elettrico

Da buon e-SUV e da buon SUV scandinavo, Volvo EX90 adotta invece un approccio più minimalista.

Volvo EX90

I fari anteriori mantengono la firma luminosa a ''Martello di Thor'', ma con un design più sottile, liscio e integrato. La griglia anteriore è chiusa, le maniglie porta a filo migliorano l'aerodinamica. Un volto meno espressivo, ma non per questo privo di personalità.

Scopri tutto su Volvo EX90 riguardando il video della world premiere.

Le dimensioni che contano

Nuova Volvo XC90 registra una lunghezza di 4,95 metri e un passo di 2,98 metri.

Progettata attorno a un'evoluzione (SPA2) dell'architettura SPA1 di XC90, Volvo EX90 è maggiore sia come lunghezza (5,03 metri), sia come passo (3,00 metri), restituendo un'abitabilità interna un filo migliore.



Sofisticato: XC90

Volvo XC90 2025, gli interni

Da intendersi come evoluzione del precedente, l'abitacolo di nuova XC90 è sempre un ambiente lussuoso, confortevole e tecnologico.

Il nuovo display centrale da 11,2 pollici è sempre basato su Google Automotive ma offre un'interfaccia utente semplificata, oltre alla compatibilità con Apple CarPlay wireless ora di serie.

Ridisegnato anche il tunnel centrale, che ora ospita tre portabibite e riposiziona sotto la console la piastra per la ricarica a induzione dello smartphone: miglior senso pratico.

Interni ora disponibili in configurazioni a cinque, sei o sette posti. Sedili con opzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio.

Volvo XC90 2025: a 6 o 7 posti

Il sistema audio premium Bowers & Wilkins High Fidelity offre infine diverse modalità di ascolto, per un'esperienza sonora ultra-personalizzata.

Software Defined: EX90

EX90 guida il minimalismo e l'innovazione tecnologica a un livello superiore. Domina la plancia il display centrale da 14,5 pollici, dal qiuale controllare tutte le funzioni del veicolo e - come su XC90 - incapsula l'ecosistema Google Automotive. Intuitivo.

Volvo EX90, gli interni

Oltre al sistema audio avanzato B&W, gli interni di EX90 sono più persolizzabili anche attraverso un vasto programma di illuminazione ambientale. Progressista.

Ammiraglia ibrida

Addio diesel, nuova XC90 disponibile solo con motorizzazioni benzina mild hybrid e benzina plug-in hybrid.

XC90 T8, motore ibrido plug-in

La versione che, per prestazioni e grado di elettrificazione, ha più senso mettere a confronto con EX90, è la versione plug-in hybrid, sigla XC90 T8. Una potenza combinata di 455 CV consente un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi., mentre una batteria da 19 kWh permette un'autonomia in modalità elettrica di circa 70 km. Non tanti, se paragonati ad altri SUV di fascia premium di ultima generazione.

Ma i consumi combinati sono eccezionali: a batteria carica e in modalità ibrida, meno di 4 l/100 km.

Ammiraglia elettrica

Volvo EX90 Performance, la top di gamma

EX90 esiste a sua volta in varie configurazioni. La più prestazionale si chiama EX90 Twin Motor Performance ed è equipaggiata con una batteria da 111 kWh, che promette un'autonomia fino a 600 km con una singola carica, e due motori elettrici dalla potenza combinata di 510 CV che regalano un'accelerazione da supersportiva (0-100 km/h in 4,9 secondi).

La funzione di ricarica rapida consente di passare dal 10% all'80% della capacità in circa 30 minuti. Purché utilizzando un caricatore DC da 250 kW.

Quale si guida meglio?

Volvo XC90 T8 è pesante ma scattante e silenziosa

XC90 Plug-in Hybrid ha potenza da vendere, in più i nuovi finestrini laminati e i montanti riempiti di schiuma fonoassorbente assicurano un isolamento acustico migliore di prima.

Last but not least, le nuove sospensioni posteriori Multilink contribuiscono a restituire un feeling di maggiore stabilità e agilità, nonostante un peso di circa 2,3 tonnellate.

Quanto a comfort acustico, EX90 è superiore grazie all'assenza di un motore termico, quindi di vibrazioni ''termiche''. Sconta, dalla sua, un peso nettamente superiore (circa 2,7 tonnellate) che la penalizza nei cambi di direzione rapidi e in fase di frenata.

Volvo EX90 più potente, ma più pesante

In città, il consiglio è quello di attivare la funzione One Pedal, per massimizzare l'effetto di frenata rigenerativa e parzializzare i comsumi di energia (in media, 21 kWh/100 km).

XC90 2025 è equipaggiata di serie di una suite di sistemi di assistenza alla guida super completa.

Mai completa, tuttavia, come la suite di EX90...

Volvo EX90, il sensore LiDAR

Già, perché il SUV elettrico è l'unico dei due a sperimentare sia la tecnologia del LiDAR a lungo raggio, un sensore dalla impressionante gittata di 250 metri, sia due sensori interni a infrarossi per monitorare l'attenzione del conducente, rielaborando i movimenti degli occhi, ma anche del capo. Connessione totale.

Quanto costa XC90 T8?

Volvo XC90 2025, i fari anteriori

Volvo XC90 T8 ha un listino a partire da 93.400 euro, mentre la motorizzazione mild hybrid (XC90 B5) parte da 81.200 euro.

Quanto costa EX90?

Volvo EX90, fari digitali

Volvo EX90 Twin Motor Performance parte da 100.650 euro, tuttavia la ''entry level'' con motore singolo posteriore da 279 CV attacca a 85.250 euro.

Volvo EX90 Performance Volvo XC90 T8 AWD Plug-in Hybrid Motore elettrico ant. + post. 4 cil. 2,0 litri turbo benzina + elettrico Potenza 517 CV 455 CV Coppia 910 Nm 709 Nm Velocità max. 180 km/h 180 km/h Acc. 0-100 km/h 4,9 secondi 5,4 secondi Autonomia EV 605 km 70 km Cambio assente automatico a 8 rapporti Trazione integrale elettrica integrale meccanica Dimensioni 5,05 x 1,97 x 1,74 m 4,95 x 1,93 x 1,77 m Peso 2.787 kg 2.297 kg Bagagliaio 310/655/1.915 litri 262/640/1.816 litri Prezzo da 100.650 euro da 93.400 euro

CONCLUSIONI

EX90 o XC90? Dipende dal tuo... carattere

Dimensioni leggermente discrepanti, ma tutto sommato simili, a cavallo dei 5 metri.

Look personalizzato, ma pur sempre Volvo fino all'osso.

Più sofisticata XC90, più digitalizzata EX90. Infine, un ordine di spesa della stessa grandezza.

Sia Volvo XC90 Plug-in, sia Volvo EX90, sono squisite espressioni degli storici valori Volvo di eleganza, comfort, prestazioni, sicurezza ed efficienza.

Oltre che di esigenze pratiche (l'elettrico impone di rivoluzionare in modo drastico le proprie abitudini), scegliere l'una, piuttosto che l'altra, è una questione di... carattere: sei disposto fare tabula rasa col passato, o vuoi conservare l'amicizia col tuo benzinaio di fiducia?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/02/2025