EV 2040: Volvo "compra" un decennio, ma è già pronta EX60 (e-XC60)

Dai giri di parole, alle parole chiare e tonde. Soprattutto, le parole espresse in forma scritta. Dopo che Volvo, capoclasse della transizione, già aveva lasciato intendere di essersi ammorbidita e di considerare una scadenza più lontana del 2030 per lo stop definitivo a produzione e vendita di motorizzazioni termiche o elettrificate solo in parte, in occasione dell'evento 90/90 Day di Goteborg, (anche) evento di lancio di nuova XC90, la Casa svedese ufficializza il nuovo target: solo elettriche, ma entro il 2040. Le lancette ruotano in avanti di 10 anni: per un modello auto, 10 anni sono una distanza superiore all'aspettativa stessa di vita. Ciò significa che auto come la stessa XC90 di recente rinfrescata, ma anche XC60, il SUV best seller, rimarranno in vendita ancora per tanti anni. A proposito di XC60: scongiurato il rischio della ghigliottina, la variante EV (EX60?) è comunque già in camera di chiamata. Ma andiamo con ordine.

Da Volvo XC60 a Volvo EX60. Ma il modello termico rimane in pista

ERRATA CORRIGE ''Mentre Volvo Cars manterrà la sua posizione di leader del settore nell'elettrificazione, ha ora deciso di modificare le sue ambizioni di elettrificazione a causa delle mutevoli condizioni di mercato e delle richieste dei clienti'', si legge nella nota ufficiale. ''Con cinque EV già sul mercato e altri cinque modelli in fase di sviluppo, l'elettrificazione completa rimane comunque un pilastro fondamentale della strategia di prodotto di Volvo Cars. Il suo obiettivo a lungo termine rimane quello di diventare un'azienda di auto completamente elettriche e mira ora a raggiungere zero emissioni nette di gas serra entro il 2040''. Eccola, la data chiave che slitta in avanti. Quasi a voler stemperare la portata di una decisione così drastica: ''Guardando al futuro, Volvo Cars punta a far sì che il 90-100% del suo volume di vendite globali entro il 2030 sia costituito da auto elettrificate, ovvero un mix di modelli completamente elettrici e ibridi plug-in. Il restante 0-10% consentirà la vendita di un numero limitato di modelli mild hybrid, se necessario''. Entro il 2025, conclude il proclama Volvo, ''si prevede che la percentuale di prodotti elettrificati si attesterà tra il 50 e il 60%''. Preso atto del processo di para-elettrificazione Volvo (in questo caso, il termine de-elettrificazione è troppo severo), veniamo a XC60 e alla sua erede a batterie.

Volvo EX30 (full electric): un buon successo, ma il grande pubblico chiede anche motori termici o ibridi

IN MEDIO STAT VIRTUS Secondo quanto riferisce Autocar UK, nuova Volvo EX60 (nome provvisorio, ma assai verosimile) dovrebbe arrivare nel 2026 e sarà la prima auto a poggiare su ''una nuova piattaforma avanzata, altamente scalabile e dotata di tecnologia informatica avanzata''. È probabile che le dimensioni di EX60 corrisponderanno a quelle della odierna XC60 (4 metri e 71 di lunghezza) e che lo stile prenderà spunto da EX30 e EX90, l'una sorella minore, l'altra matriarca della nuova gamma EV.

Volvo EX90

SOFTWARE DEFINED Tornando alla piattaforma: EX60 sarà il primo modello a basarsi sulla cosiddetta SPA3, evoluzione della SPA2, che utilizzerà lo stesso stack tecnologico Volvo Cars Superset (in pratica, l'hardware e il software che gestiscono il veicolo e le sue funzioni) di EX90 e anche di ES90, la berlina che arriverà l'anno prossimo (sotto, la foto teaser). La tecnologia megacasting consentirà inoltre di creare intere sezioni del veicolo come un'unica parte, anziché composte da più elementi: questo, insieme ad altre modifiche e alla natura super modulare della SPA3 (da auto di segmento B all'alto di gamma), ridurrà i costi di produzione.

Volvo ES90, la berlina EV su base EX90 è in arrivo nel 2025

TAPPE DI AVVICINAMENTO Quanto ad altre specifiche, è presto per snocciolare numeri a casaccio circa capacità batterie e potenza dei motori: viste le minori dimensioni, quindi il minor spazio per l'alloggio delle batterie, probabile che EX60 esprimerà valori di autonomia leggermente inferiori a EX90. E il look? Autocar si avventura nel solito render, utile per farsi un'idea. E XC60 termica/ibrida? Possibile un'operazione di ''resking'' in stile XC90, ma è solo una ipotesi. Quel che è certo, è che XC60 non è (più) a fine carriera e convivrà con la gemella full electric. A presto per nuovi dossier, via via più particolareggiati.

Nuova EX60 si svelerà un poco alla volta

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/09/2024