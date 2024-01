Nuova Volvo ES90: in arrivo nel 2024 la super berlina elettrica?

Volvo, si sa, è da sempre la Casa per antonomasia per berline e station wagon. Almeno fino a qualche anno fa, fin quando il concetto di SUV ha praticamente stravolto il mercato e dato origine a un fenomeno culturale che continua tutt'oggi. L'elettrificazione, tuttavia, potrebbe rinvigogire quel segmento, da tempo ormai latente, e Volvo non sembra perdere tempo. Entro il 2024 è infatti atteso il lancio della nuova berlina elettrica ES90. Secondo quanto riportato dalla rivista automobilistica svedese Teknikens Varld, sono già stati costruiti i primi esemplari di pre-produzione, suggerendo la possibilità di vedere presto le vetture in fase di test sulle strade pubbliche. Le indiscrezioni hanno preso forma dopo la presunta condivisione di un'immagine sul sistema intranet interno a Volvo. Immagine che ritrae un'auto coperta da un telo, circondata da dipendenti, presso uno degli stabilimenti del marchio in Cina. Lo striscione sopra l'auto recitava: ''Volvo Cars V551 First VP Car Celebration''. V551 è il nome in codice interno della ES90, mentre VP indica che si tratta di un modello di verifica.

Volvo ES90: gli interni saranno spaziosi e tecnologici

ARRIVA GIÀ NEL 2024 (?) In linea con la strategia di Volvo di abbracciare un futuro totalmente elettrico, ES90 si unirà alla crescente famiglia di veicoli EV del marchio. Nel 2022, l'azienda ha annunciato l'intenzione di presentare ''una nuova auto completamente elettrica ogni anno''. L'obiettivo ambizioso è quello di vendere esclusivamente auto elettriche già entro il 2030, contribuendo così all'ambizione di diventare un'azienda climaticamente neutrale entro il 2040. L'ES90 è parte integrante di questo piano e condividerà la piattaforma SPA2 con il SUV EX90 (qui la nostra anteprima), e dovrebbe avere una lunghezza di circa cinque metri. Il nuovo modello sfrutterà l'architettura specifica per i veicoli elettrici per garantire uno spazio interno superiore rispetto al suo predecessore con motore a combustione interna.

Volvo ES90: la batteria sarà da 107 kWh

650 KM DI AUTONOMIA Riguardo alle specifiche tecniche, l'ES90 dovrebbe ereditare la configurazione batteria e motori dell'EX90, con una capacità utilizzabile da 107 kWh e motori doppi per la trazione integrale. La forma più slanciata dell'ES90 potrebbe far guadagnare qualche chilometro in più di autonomia, per un range che dovrebbe aggirarsi attorno ai 650 km con un pieno di elettricità. Nei mesi successivi al debutto arriveranno anche modelli a motore singolo, che offriranno maggiore efficienza e autonomia. I concorrenti principali dell'ES90 sono i soliti noti: la BMW i5 e la Mercedes EQE, insieme alla prossima Audi A6 e-tron. Una versione station wagon dell'ES90, presumibilmente denominata EV90, si unirà alla gamma in un secondo momento, offrendo le stesse specifiche, ma con un bagagliaio più ampio e adatto alle esigenze familiari. Stay tuned.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 03/01/2024