Volvo esce dagli schemi, con EM90 arriva il suo primo van elettrico

Volvo presenta la sua prima monovolume. No, non è un errore di battitura nè un'informazione fasulla. È proprio così: Volvo ha presentato una ''multispazio''. O MPV, come si tende a chiamarle oggi. L'obiettivo è quello di continuare la sua audace transizione verso un futuro totalmente elettrico, con l'obiettivo di diventare un marchio completamente ''green'' entro il 2030. Questo nuovo progetto è stato chiamato EM90: concepito come alternativa al SUV di punta EX90 (se non lo avete ancora visto lo trovate qui), rappresenta un'elegante combinazione di lusso e sostenibilità. C'è un però, e anche piuttosto importante. La EM90 sarà commercializzata esclusivamente in Cina. Almeno per ora.

La nuova Volvo EM90 è la prima MPV

SOLO PER LA CINA Perché solo per la Cina? Beh, lì la richiesta di monovolume è in costante crescita e la Volvo EM90 ha già suscitato grande interesse. In Cina questa soluzione è vista al pari di uno ''status symbol''. Il design esterno della EM90 cattura immediatamente l'attenzione con le sue forme scolpite e levigate. Il frontale, verticale e imponente, presenta una griglia chiusa e gruppi ottici a forma di ''martello di Thor'' (come al solito) stilizzati. Con dimensioni generose e porte posteriori scorrevoli, questa monovolume offre ampie vetrature e un tetto orizzontale per massimizzare lo spazio interno. La parte posteriore si distingue per la sua ampia coda verticale, un grande lunotto e luci verticali che si estendono anche in orizzontale. La carrozzeria può essere personalizzata in quattro diverse tinte, mentre i cerchi aerodinamici sono disponibili in taglie da 19 o 20 pollici.

Il dettaglio del faro anteriore

INTERNI DI LUSSO Gli interni della EM90 sono uno spazio accogliente e luminoso, progettato per ospitare comodamente sei persone o offrire un ambiente lounge per incontri di lavoro o conversazioni informali (con la guida autonoma si potrà far tutto tranne che guidare). La versatilità è la parola d'ordine, con un'attenzione particolare all'isolamento acustico, alla neutralizzazione dei rumori esterni e alle sospensioni pneumatiche a doppia camera, che contribuiscono a rendere il viaggio ancora più piacevole. La tecnologia avanzata, inclusi i 21 altoparlanti dell'impianto audio Bowers & Wilkins, la potenza di calcolo delle piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm e la connettività 5G, forniscono un'esperienza digitale eccezionale.

L'ambiente interno è raffinato e molto accogliente

PIÙ DI 700 KM DI AUTONOMIA La Volvo EM90 è dotata di un motore elettrico da 272 cavalli, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 8,3 secondi. La batteria da 116 kWh, adeguata alle dimensioni del veicolo, offre un'autonomia dichiarata di 738 km nel ciclo di prova. La ricarica rapida, che consente di ripristinare dal 10 all'80% della batteria in meno di 30 minuti, e la possibilità di ricarica bidirezionale (V2G) rendono questo veicolo non solo ecologico, ma anche estremamente pratico. Il prezzo non è stato ancora comunicato. A questo punto, non restra che capire se l'EM 90 sbarcherà anche sui mercati occidentali.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 13/11/2023