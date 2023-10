Addio suspance: il governo cinese spoilera il van Volvo EM90

Il Ministero cinese dell'Industria e dell'IT svela in anteprima le forme della monovolume (MPV per gli amici) Volvo EM90

La stessa Volvo aveva fornito qualche indizio, anche in video, ma per ora le forme della monovolume sino-scandinava Volvo EM90 rimanevano sconosciute al grande pubblico. Ci pensa il Ministero cinese dell’Industria e dell’Information Technology a mostrarcela in foto, prima del lancio ufficiale previsto per il prossimo 12 novembre.

Zeekr 009

ARIA DI FAMIGLIA Il primo minivan di Volvo è in realtà una versione rimarchiata della Zeekr 009, che ha debuttato lo scorso anno, come le immagini documentano senza lasciare dubbi. Identiche le luci tra i pannelli della carrozzeria, come le proporzioni e molti dettagli, dalle maniglie delle portiere alla forma del terzo montante. A differenziarle, i cerchi e il frontale, con la Volvo che si caratterizza per le classiche luci a LED sagomate come il leggendario ''martello di Thor''. Le prese d'aria del paraurti sono poi un'altra differenza, che cerca di creare un legame stilistico con il maxi-SUV della Casa Volvo EX90.

VEDI ANCHE

LE DIMENSIONI Anche al posteriore le luci fanno molto per distaccarsi dalla cugina Zeekr, con la loro forma a T e i dettagli cromati. Il Governo cinese non pubblica foto degli interni, ma è probabile che anche lì troveremo forti somiglianze, a partire dall'architettura dell'abitacolo che prevede sei posti distribuiti su tre file. Secondo i documenti provenienti dalla Cina, la Volvo EM90 misura 5,21 m di lunghezza, 2,02 m di larghezza e 1,86 m di altezza, con un generoso passo di 3,21 m un peso a vuoto di 2.763 kg. La Zeekr 009 è 3 mm più lunga, presumibilmente per la diversa forma del fascione, e 8 mm più alta: difficile dire se sia per gomme più grandi o se per un assetto leggermente rialzato.

Volvo EM90, il posteriore - foto del Ministero cinese dell'industria e dell'Information Technology

MOTORE E BATTERIA Sapevamo già che la Volvo EM90 è allestita sulla piattaforma SEA di Geely, proprio come la Zeekr 009, rispetto a quest'ultima, però, pare ci sarà una differenza fondamentale nella motorizzazione. Infatti, mentre la Zeekr è disponibile all'estero esclusivamente con due motori elettrici, a dare la trazione integrale e una potenza combinata di 544 CV, la Volvo EM90 è dotata di un unico motore montato dietro, che eroga una potenza complessiva di 272 CV. E la trazione è ovviamente posteriore. Come per tutti i modelli Volvo, la velocità massima del minivan elettrico è limitata elettronicamente a 180 km/h. La batteria firmata CATL Geely utilizza la tecnologia NMC (nichel manganese cobalto), si dice, il che potrebbe indicare che si tratti della stessa unità da 116 kWh della Zeekr 009 entry level, e grazie alla sola trazione posteriore, la Volvo EM90 potrebbe vedere l'autonomia crescere sensibilmente rispetto ai 702 km promessi dala cugina a trazione integrale. Tra meno di un mese sapremo tutto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/10/2023