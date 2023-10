Volvo EM90: sul web le prime immagini del nuovo van elettrico

Volvo ha pubblicato una serie di immagini del nuovo van elettrico EM90. La base di partenza è Zeekr 009 (già commercializzato in Cina): un luxury van prodotto appunto da Zeekr e di proprietà di Geely (che a sua volta controlla anche Volvo). Volvo EM90 rappresenta un'importante novità per la Casa automobilistica svedese, che per la prima volta si cimenta nel segmento degli MPV (qui il video teaser). Le foto pubblicate sul web mostrano solo parzialmente EM90, le cui dimensioni sembrano però decisamente generose. Altri dettagli apprezzabili sono: i cerchi in lega bicolor con forma aerodinamica e le luci posteriori LED “Martello di Thor”.

Il frontale di nuova Volvo EM90

VEDO NON VEDO Un occhio attento scorgerà anche il profilo della parte anteriore del minivan, che sembra avere una forma decisamente più convenzionale. Secondo le prime indiscrezioni, EM90 dovrebbe seguire il nuovo corso stilistico inaugurato con EX30 ed EX90. È molto probabile che il powertrain elettrico che spingerà EM90 sia identico a quello dello Zeekr 009. Ciò prevede un pacco batterie al litio da 140 kWh e due motori elettrici, per una potenza di sistema di oltre 500 CV. Con queste specifiche e con un accumulatore così capiente, EM90 potrebbe percorrere fino a 822 km in condizioni ottimali. Al momento, la presentazione ufficiale di nuovo Volvo EM90 è prevista per il prossimo 12 novembre 2023.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 02/10/2023