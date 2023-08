Nuova Volvo EM90, foto e video teaser della monovolume elettrica

''Immagina uno spazio in movimento dove puoi essere semplicemente te stesso. Un luogo dove puoi connetterti con i tuoi cari, creare, rilassarti, lavorare o semplicemente pensare'': tenta la via della suggestione, Volvo, per introdurre Volvo EM90, il suo primo monovolume premium completamente elettrico, di cui la Casa Svedese ha appena pubblicato la prima foto e il primo video teaser.

VEDI ANCHE

SPAZIO LIVING Disegnata come un salotto scandinavo in movimento, Volvo EM90 è progettata per farti sfruttare al massimo il tempo trascorso in macchina: ''non ti consente solo di viaggiare da A a B, ma crea spazio per la tua vita'', fanno sapere da Goteborg. Dovremmo forse attenderci qualche novità anche sul fronte della guida autonoma? Presto ne sapremo di più, perché la presentazione è prevista per il prossimo 12 novembre 2023 e certamente la Casa Svedese non mancherà di preparare il terreno con nuovi teaser e aggiornamenti, proprio come aveva fatto con i comunicati ''a puntate'' dedicati al SUV elettrico compatto Volvo EX30. Il primo mercato ad accogliere l'MPV elettrico di Volvo sarà quello cinese, in cui i preordini inizieranno contestualmente alla world premiére. Il via alle prenotazioni in Europa non è ancora stato annunciato, né tantomeno i prezzi.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/08/2023