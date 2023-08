Volvo: solo elettriche, solo vendita online. E solo SUV. Il caso UK

In un mercato storico come la Gran Bretagna, stop a importazione di berline (S60, S90) e wagon (V60, V90). In futuro anche in Italia?

C'era una volta Volvo, un marchio ai vertici mondiali quanto a comfort, sicurezza e soprattutto produzione di un genere di automobile in particolare, quello delle station wagon. C'era una volta, oggi Volvo è ancora al top per qualità e tecnologie, ma è anche un brand in trasformazione radicale. Dal 2030, solo nuove Volvo full electric. Sempre dal 2030, un unico canale per comprare Volvo: il canale online. Un passo indietro: siamo nel 2023 e Volvo prende una decisione, a modo suo, epocale. Quella di interrompere la vendita di station wagon e berline. Per ora, in UK. Per ora. Volvo, molto prima del 2030, venderà soltanto SUV (e in tutto il mondo)?

Volvo S60 e V60, in Gran Bretagna stop alla vendita

YOU ARE FIRED Succede che in Gran Bretagna, storico ''feudo'' Volvo, sia la berlina S60, sia le SW V60 e V90 (comprese le varianti all terrain V60 Cross Country e V90 Cross Country), sono scomparse dal configuratore online. L'ammiraglia S90, già era stata ritirata dalle vendite nei mesi scorsi. Comanda il mercato ed il mercato parla chiaro: SUV.

Volvo V90, quale futuro?

LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA Riferisce Autocar UK di aver ricevuto da Volvo la seguente spiegazione: “Continuiamo a trasformare rapidamente la nostra offerta di prodotti, il che significa non solo passare alla piena elettrificazione, ma anche a nuove piattaforme e tecnologie [...] Di conseguenza, abbiamo rimosso dalla gamma del Regno Unito i modelli S60, V60 e V90. La domanda per la nostra attuale gamma di SUV continua a crescere, mentre anche l'interesse per i nostri prossimi modelli EX30 ed EX90 completamente elettrici è in aumento. Nel frattempo, l'appetito per i nostri modelli in carrozzeria berlina e station wagon è sceso a livelli molto bassi, il che ha portato alla nostra decisione di rimuovere questi modelli dalla vendita''.

Volvo V60 soffre la concorrenza dei SUV

NUMERI ALLA MANO Le statistiche non mentono. Volvo ha recentemente pubblicato i suoi dati di vendita globali per la prima metà del 2023, rivelando che la sua auto più popolare, che è un SUV (e che è Volvo XC60), da sola ha superato di quasi il 70% la sua intera gamma di berline e station wagon. In cifre: di S90, un totale di 23.000 vendite nel semestre. La S60 contava 18.000 unità, per V60 poco più di 16.000 unità, per V90 solo 7.100 unità. Per Volvo XC60 (al suo sesto anno di vita), qualcosa come 106.000 unità.

XC60, il ''caposquadra'' Volvo

SUV POWER Di fatto, in Gran Bretagna oggi Volvo è un brand 100% SUV. Le strettamente imparentate XC40 e C40 Recharge aprono la gamma, mentre XC60 colma il divario col capofamiglia XC90. Entro fine 2023 si aggiungerà alla compagnia la ''baby'' elettrica EX30, seguita dal big SUV EX90 nel 2024 e dall'erede (EV) di XC60 nel 2025. Per berline e wagon, è la fine? Non è detta l'ultima parola. Non in ambito internazionale, almeno.

Nuova Volvo EX30

STATION WAGON? NÌ Recentemente, il CEO Volvo Jim Rowan ha lasciato intendere che i modelli a guida bassa non scompariranno. ''Giochiamo su tutti i fronti, abbiamo clienti che richiedono veicoli diversi dai SUV e cercheremo di assicurarci di poterne catturare il più possibile”, affermava Rowan. Il quale Rowan, tuttavia, aggiungeva anche che un portafoglio di ''40 modelli diversi'' non è esattamente la strategia di Volvo, che mira invece a una offerta progettata per soddisfare i segmenti più richiesti. Prima di lui, era il 2021, l'ex CEO Hakan Samuelsson suggeriva a sua volta che il futuro di Volvo risiede principalmente nei SUV: ''Le persone amano davvero le posizioni di seduta alte'', commentava Samuelsson. Mmm...

Volvo (forse) farà solo ed esclusivamente SUV

RISCHIO CONTAGIO Il caso della Gran Bretagna resta un caso a parte. Sia in Italia, sia in Germania e Francia, i modelli delle serie S e V sono ancora regolarmente in vendita. Ma un caso a parte può anche trasformarsi in caso scuola. Terremo d'occhio i listini. E in caso di eventuali anomalie, inoltreremo richieste di spiegazioni alla filiale nazionale.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/08/2023