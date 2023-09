Volvo va di fretta, dal 2024 stop a vendita motori diesel

Sgretolare ogni vecchia abitudine, un passo alla volta. Volvo, di primati, ha sempre fatto incetta. Sia nel campo della sicurezza, sia in materia di design, ingegneria meccanica, tecnologia. Ora fa sempre collezione di primati, ma di ordine cronologico. Volvo prima ''big'' ad annunciare la vendita online come unico canale. Prima a cancellare dalla gamma station wagon e berline (solo in UK, per ora). Tra le prime a convertirsi ad un'offerta full electric (2030). Prima, infine, ad interrompere la vendita di veicoli diesel. L'annuncio giunge alla Climate Week di New York in corso in questi giorni: stop alla produzione di motori diesel entro l'inizio del 2024. Non è una sorpresa in sé, il percorso era già chiaro. Sorge qualche dubbi, casomai, sulle tempistiche: in Europa (in Italia in modo particolare), ancora oggi Volvo vende e genera profitti ''anche'' grazie al diesel.

B4, una sigla destinata a scomparire da tutte le Volvo

IL CASO XC60 Correva l'anno 2019 e la maggior parte delle Volvo vendute in Europa erano alimentate a gasolio. Poi l'elettrificazione prese il sopravvento, e la quota delle Volvo diesel prese a scendere un po' dappertututto. Senza però mai scomparire. Modelli come Volvo XC60 e Volvo XC90 (a fine carriera), spesso e volentieri, ancora nel 2023 escono dal car configurator con un propulsore diesel sotto il cofano, benché condito di tecnologia ibrida leggera (la sigla B4 individua un diesel mild hybrid 48 volt). Dal 2024 ''Miss Europa'' XC60 (storica best seller europea tra i SUV di medie dimensioni) esisterà soltanto in edizione ibrida a benzina: plug-in hybrid o mild hybrid. Idem la berlina S90 e le station wagon V60 e V90. Quale la reazione degli affezionati al diesel? Quale impatto sui volumi?

XC60: Volvo vuole che lo compri plug-in hybrid

AVANTI TUTTA Non importa, Volvo è un treno in corsa. ''I propulsori elettrici sono il nostro futuro e sono superiori ai motori a combustione'', dichiara Jim Rowan, attuale CEO del marchio di proprietà Geely. ''Generano meno rumore, meno vibrazioni, meno costi di manutenzione e zero emissioni allo scarico. Siamo completamente concentrati sulla creazione di un ampio portafoglio di auto premium completamente elettriche che offrano tutto ciò che i nostri clienti si aspettano da una Volvo. E che rappresentano una parte fondamentale - conclu Rowan - della nostra risposta al cambiamento climatico”. Più chiaro di così.

TRUE STORY La fine dei diesel Volvo è la fine di un'era iniziata nel 1979, anno in cui il marchio equipaggia Volvo 240 col 2,0 litri diesel Volkswagen. Nel 2001 inizia lo sviluppo in proprio dei propulsori, e si tratta di motori unici al mondo: come il 5 cilindri in linea da 2,4 litri, dalla colonna sonora speciale e l'abbondanza di coppia. Nel 2013, Volvo passa alla nuova architettura modulare Drive-E che prevede un downsizing a unità a 3 e 4 cilindri: by Volvo è anche il primo propulsore diesel ibrido plug-in al mondo (Volvo V60). Sino ad arrivare al 2018 e all'annuncio dello stop allo sviluppo dei motori diesel. Stop che è avvenuto nel 2022, anno dell'interruzione dei progetti sui motori termici, quindi pure a benzina, in seguito alla vendita delle quote in Aurobay, la joint venture che possedeva l’ultimo asset di motori a combustione Volvo.

Che XC60 sarà, senza il motore diesel?

SIC TRANSIT GLORIA DIESEL In Italia, a settembre 2023, Volvo già esclude il diesel dai modelli S60 e XC40, oltre che ovviamente dai SUV 100% elettrici C40, EX90 ed EX30. In prospettiva, si profila il minivan elettrico di lusso EM90. Ancora qualche mese, e una Volvo a gasolio la potrai comprare solo sul mercato dell'usato. Il dibattito è aperto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/09/2023