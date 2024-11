Toh, un SUV blindato. Perché ne parliamo? Il caso Volvo XC90 in video

Viaggiare in una botte di ferro: e se non fosse solo un modo di dire? Volvo XC90 è un SUV che infonde confidenza, già così com'è. Pensa, allora, se lo avvolgi in uno mantello antiproiettile (non si sa mai). Quella della sicurezza in auto è materia complessa. Normalmente, il campo è quello della prevenzione dei sinistri dovuti alle condizioni della strada o a errori umani, propri e altrui. Sicurezza ''attiva'', tramite dispositivi di assistenza al guidatore. Di tipo ''passivo'', in caso di incidente inevitabile. Sicurezza, tuttavia, anche come vera e propria protezione fisica degli occupanti. Eh già, se ti metti nei panni di una personalità che teme per la incolumità sua e dei suoi graditi ospiti, allora capirai come un'auto blindata sia, alle volte, una necessità. L'augurio, è sempre quello che non sorga l'esigenza di una simile contromisura. Se però la tua curiosità ormai si è svegliata e vuoi saperne un po' di più (quante serie poliziesche hai divorato negli ultimi mesi?), allora clicca Play sulla foto di cover. Volvo XC90 Blindata è un perfetto caso scuola.

Volvo XC90 Blindata: esiste, perché c'è domanda di mercato

IL CONTESTO Il mercato delle automobili blindate è pur sempre una nicchia, ma è una nicchia in espansione. Entro il 2026, per capirci, il giro d'affari raggiungerà un record di 22 miliardi di euro. I teatri di conflitto, ma non solo. Prendi le metropoli di Stati come Messico e Brasile, che presentano contesti civili e sociali nei quali l'incolumità delle persone, anche le persone comuni, è quotidianamente a rischio. Su scala globale, gli atti criminali a mano armata sono in crescita: si stima che più di 500 persone muoiano ogni giorno per colpi di arma da fuoco. Volvo è uno dei Costruttori che fornisce a vari personaggi e istituzioni (imprenditori, commercianti di beni preziosi, servizi di vigilanza, vip, oltre a membri di Governi e Ministeri) vetture studiate per salvaguardare gli occupanti in contesti di criminalità da strada. In gergo tecnico: armoured vehicles. Ti intriga, vero?

Criminalità da strada in crescita nel mondo (in foto, è una simulazione)

VETERANA L'esperienza Volvo in ambito di auto speciali risale a quasi un secolo fa: è del 1927 la prima vettura consegnata alla Polizia di Goteborg, mentre è dagli anni Cinquanta che Volvo realizza mezzi blindati anche per clienti civili. Oggi, Volvo ''blinda'' XC90, sia in edizione B6 mild hybrid a benzina, sia T8 Plug-in Hybrid, ma anche XC60 (B6 mild hybrid a benzina). Riconoscere una Volvo blindata da una Volvo standard è quasi impossibile, visto che aspetto esterno e interno sono identici. Il mimetismo è dopotutto una caratteristica fondamentale: riservatezza, discrezione, anonimato. E se la segretezza viene meno, e l'auto è sotto attacco, ecco che entra in gioco l'armatura.

XC90 Blindata è irriconoscibile. Fino a un attacco con armi da fuoco

VEDI ANCHE

LA PROVA DEL FUOCO Per chi mastica di blindature, distingue Volvo XC90 Blindata una certificazione balistica di Livello VR3/4. Qualsiasi riconoscimento balistico (ne esistono diversi) si ottiene dopo che il modello supera un test durante il quale viene crivellato di colpi di arma da fuoco esplosi a un determinata distanza, in una determinata quantità, a una determinata frequenza, a determinate angolazioni e a determinate velocità. Fino a ridurla come nella foto sotto. Un passo indietro: in che cosa consiste il processo di blindatura?

Come viene ridotta una Volvo XC90 Blindata dopo i test

IN OFFICINA Ricevuto l'ordine, Volvo dapprima assembla un esemplare di XC90 standard. La blindatura (come illustrato in video) richiede il successivo smontaggio completo delle componenti chiave, l'inserimento dei rinforzi, infine uno scrupoloso controllo qualità. I punti sottoposti a blindatura sono numerosi: finestrini (con vetro stratificato), cofano vicino al parabrezza, firewall motore, tettuccio, montanti, portiere. Viene rinforzato, infine, il portellone posteriore. Ora, un paio di curiosità.

Armatura in acciaio e pannelli di aramide

IMPENETRABILE Gli alzacristalli delle porte anteriori sono rinforzati per sostenere il peso supplementare dei finestrini, mentre i finestrini posteriori sono bloccati. A montanti, giro porte, diagonale portiere e maniglie viene applicata una blindatura in acciaio, dallo spessore variabile da 2,5 mm a 3 mm. Il resto della blindatura è in pannelli di aramide realizzati in Kevlar intrecciato e impilato in strati: i vantaggi consistono in maggiore leggerezza, alta resistenza meccanica, resistenza alle alte temperature ed eccellente resistenza alla corrosione (vedi anche gallery). E i pneumatici? Si possono opzionare gomme piene, oppure gomme standard, visto che - dopo un attacco - è molto raro che il veicolo debba impegnarsi in un inseguimento (quello sì, succede solo al cinema). Semmai, i cerchi in lega heavy duty assicurano di trarsi di impaccio anche in caso di guida su terreni accidentati. Sì, ma il peso del veicolo? Di quanto cresce?

Vetri stratificati, a prova di proiettile

IL RISCHIO NON MI PESA La blindatura aggiunge alla massa di XC90 un surplus di +300 kg. Nè pochi, ma nemmeno così tanti da compromettere la guidabilità e le performance di un SUV, prendi XC90 T8 Plug-in Hybrid, che si avvale di una potenza di 455 CV. E di freni ricalibrati sul maggiore peso, ovviamente. I prezzi? Top secret. Si vocifera di un +30% rispetto al modello base. E sospettiamo che chi sceglie un ''optional'' come la blindatura, non lo faccia per un semplice capriccio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/11/2024