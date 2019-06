Autore:

Federico Sardo

VOLVO XC90 BLINDATA Volvo ha annunciato una nuova XC90 blindata, che sarà disponibile in due versioni: una con una blindatura più pesante e una più leggera. La casa svedese ha cominciato a lavorare a questo progetto due anni fa in seguito a numerose richieste. Le auto blindate sono veicoli destinati principalmente per utilizzi professionali e commerciali o istituzionali, oppure dalle forze dell’ordine o da corpi diplomatici: in particolare in paesi ad altro tasso di criminalità, come per esempio il Brasile.

BLINDATURA PESANTE La Volvo XC90 dalla blindatura pesante è già ordinabile e ha una resistenza balistica certificata a 360 gradi, oltre a essere resistente agli esplosivi. È pensata per il trasporto di personalità di alto profilo (come per esempio politici e diplomatici) da parte dei servizi di sicurezza che sono soliti scortarle. La base su cui viene realizzata la blindatura è quella della versione T6 AWD di XC90 nell’allestimento Inscription, che prevede la trazione integrale e un motore da 320 CV.

OPERA DI TRASCO Le auto vengono poi mandate da Volvo alla Trasco, azienda di Brema che si occupa di aggiungere una blindatura di circa 1.400 kg, oltre a nuovi freni e sospensioni adattate per poter sostenere tutto quel peso. Nonostante questo, Volvo ci tiene a sottolineare che dal punto di vista estetico la versione blindata di XC90 è a malapena distinguibile da quella standard. Le vetture possono inoltre essere personalizzate con altri dettagli secondo le necessità dei singoli clienti.

BLINDATURA LEGGERA La versione con blindatura leggera, basata sullo stesso modello, aggiunge soltanto 250 kg all’originale e fornisce protezione soltanto dai colpi di pistola. Questa Volvo XC90 non è ancora disponibile, a differenza della sorella più corazzata, e sarà in vendita nel corso della prima metà del 2020. La blindatura leggera, peraltro, è applicabile anche alla più compatta Volvo XC60.

FOTO IMPRESSIONANTI Oltre alle foto di Volvo, nella nostra gallery potete trovare anche alcune immagini fornite direttamente dalla Trasco Bremen, che mostrano le auto quando vengono testate. Non male, eh?