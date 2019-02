Autore:

Marco Rocca

MANCAVA LEI La gamma Volvo è in continuo fermento tanto che negli ultimi mesi è stato un susseguirsi di novità. L'unica rimasta indietro sulla tabella di marcia è stata proprio colei che ha dato inizio al nuovo stile della Casa di Goteborg: la Volvo XC90. Così, dopo 4 anni di onorato servizio è la volta del restyling.

FUORI CAMBIA POCO E' inutile che aguzzate la vista, trovare gli aggiornamenti 2019 non è cosa facilissima. Dovete puntare lo sguardo sulla nuova calandra o sui cerchi in lega dal nuovo disegno o ricordare tutte le tinte a catalogo per apprezzare i nuovi colori carrozzeria. Anche l’abitacolo della nuova XC90 è cambiato poco, ma è stata incrementata la versatilità, grazie alla possibilità di scegliere diverse configurazioni per gli interni. Sono disponibili la variante Excellence (quella super chic) a 4 posti, quella a 7 posti, già conosciuta, per famiglie numerose e un’inedita versione a 6 sedute. Inoltre debuttano nuovi materiali per i rivestimenti interni, tra cui uno speciale tessuto misto lana come quello che vedete in foto.

MA ARRIVA L'IBRIDA La novità più grossa arriva sotto il cofano. La XC90 MY 2019 offre per la prima volta un sistema micro ibrido in grado di recuperare l’energia cinetica in frenata e di abbassare i consumi di carburante fino al 15% con una significativa riduzione delle emissioni. Nello specifico la nuova gamma motori (denominata B) lancia la XC90 B5 AWD mild hybrid 2.0 biturbodiesel da 235 cv e 480 Nm disponibili abbinato a un'unità elettrica da 13,6 CV e 40 Nm, con un consumo combinato nel ciclo Wltp variabile dai 6,6 a 7,7 l/100 km.

A TUTTA TECNOLOGIA Il restyling 2019 beneficia anche di tutte una serie di nuove tecnologie per la sicurezza mutuate dai modelli rinnovati da poco come la Serie 60 e 90. Ora anche per la grossa SUV sono disponibili il City Safety con frenata autonoma con rilevamento di pedoni, ciclisti e animali, l'Oncoming Lane Mitigation, il Cross Traffic Alert e il Blind Spot Information System. Anche il sistema di infotainment Sensus è stato aggiornato ed è ora compatibile, oltre che con Apple CarPlay, anche con Android Auto.

GIA' ORDINABILE La nuova Volvo XC90 2019 è già ordinabile, ma entrerà in produzione a maggio. Quanto ai prezzi, ancora nulla è trapelato da Casa madre. Con ogni probabilità ci sarà un lieve rialzo.