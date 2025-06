Volvo presenta la cintura di sicurezza intelligente: scopri quali vantaggi offre

Volvo, già nota per l'invenzione della cintura a tre punti nel 1959, introduce ora una nuova generazione di dispositivi di sicurezza: la cintura di sicurezza multi-adattiva. Si tratta di un sistema intelligente, che si adatta in tempo reale alle caratteristiche fisiche degli occupanti e al contesto in cui l'auto si muove. E si evolve nel tempo.

La nuova cintura di sicurezza intelligente Volvo

Il sistema regola l'intensità della ritenuta: maggiore per occupanti più corpulenti per ridurre il rischio di traumi cranici, più lieve per persone di corporatura minuta, per minimizzare l'impatto sul torace.

Da 3 a 11 profili di carico: il salto evolutivo

Le cinture moderne usano già limitatori di carico, ma con soli 3 profili di regolazione. Volvo porta questa tecnologia a un nuovo livello, introducendo 11 profili di risposta per una maggiore precisione e adattabilità.

Reazione adattiva a seconda del tipo di impatto

Oltre alla corporatura, il sistema distingue la dinamica dell’incidente. In collaborazione con ZF Lifetech, Volvo ha sviluppato una tecnologia in grado di analizzare l'ambiente circostante al veicolo grazie a una moltitudine di sensori, per calibrare la risposta della cintura.

La nuova tecnologia utilizza sensori integrati, per rilevare altezza, peso, morfologia e posizione sul sedile del passeggero. Inoltra utilizza sensori esterni e d'impatto per analizzare la severità dell'urto e fornire una protezione personalizzata.

In pratica, un passeggero corpulento in un incidente ad alta velocità verrà trattenuto con maggior forza rispetto a un occupante minuto coinvolto in un urto lieve, per ridurre il rischio di fratture alle costole.

Tutti i dati vengono elaborati in frazioni di secondo per determinare il carico ottimale da applicare in caso di impatto, garantendo una risposta su misura.

Un’evoluzione continua grazie all’intelligenza dei dati

Volvo afferma che il sistema potrà evolversi costantemente. Con l'aumento dei dati raccolti e gli aggiornamenti software in modalità over-the-air, che garantiscono costanti miglioramenti delle funzioni a bordo dell'auto nel corso del tempo, l'auto potrà riconoscere nuove configurazioni corporee, diversi scenari d’incidente e adottare strategie di protezione sempre più raffinate.

Volvo, le componenti della nuova cintura di sicurezza multi-adattiva

Sarà la Volvo EX60, SUV elettrico di nuova generazione in arrivo nel 2026, il primo modello a montare la cintura multi-adattiva. Il sistema sarà aggiornabile tramite software OTA (over-the-air), migliorando nel tempo grazie alla raccolta di dati in tempo reale sugli incidenti.

Un altro traguardo per la sicurezza secondo Volvo

Secondo Åsa Haglund, responsabile del Safety Centre Volvo, la nuova cintura rappresenta un’importante evoluzione dell’invenzione originale del 1959. “È un esempio concreto di come i dati in tempo reale possano salvare vite umane”, ha dichiarato.

Il Volvo Cars Safety Center: da qui la casa svedese rivoluziona la sicurezza stradale

Che cos’è la cintura di sicurezza multi-adattiva di Volvo?

È una nuova cintura dotata di sensori che adattano la forza della ritenuta in base al fisico e alla posizione del passeggero, migliorando la protezione in caso di incidente.

In quali modelli sarà disponibile?

Debutterà sul SUV elettrico Volvo EX60 a partire dal 2026.

Qual è la differenza rispetto a una cintura tradizionale?

Le cinture tradizionali hanno 3 profili di carico; quelle multi-adattive ne hanno 11 e reagiscono dinamicamente in base a persona e impatto.

È possibile aggiornare il sistema?

Sì, la cintura sarà aggiornata via software OTA per migliorare nel tempo le strategie di funzionamento.

Chi ha sviluppato questa tecnologia?

Volvo ha collaborato con ZF Lifetech per sviluppare la cintura di sicurezza multi-adattiva.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/06/2025