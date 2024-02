Volvo aggiorna la gamma, in arrivo EX40 ed EC40 anche in versione Black Edition

L'aggiornamento del m.y. 2025 di XC40 e C40 Recharge porta il cambio di nome, una versione speciale e una potenza fino a 442 CV per le varianti Twin Motor

Per il 2025 Volvo rimescola un po’ le carte della sua gamma e ha annunciato che la XC40 Recharge e la C40 Recharge cambieranno nome in EX40 ed EC40, come parte di un pacchetto che comprende altri aggiornamenti per il prossimo Model Year. I SUV svedesi 100% elettrici beneficiano anche di un aumento di potenza e sono ora disponibili nella versione Black Edition. I nuovi nomi portano l'EX40 e l'EC40 più in linea con il resto della gamma BEV che comprende EX30, EX90 e in futuro EM90. Inoltre, permette alla EX40 di differenziarsi ulteriormente dall’XC40 con motore convenzionale, che manterrà il suo vecchio nome, rendendo più facile per i clienti distinguere i veicoli elettrici dagli ibridi.

Nuove Volvo EX40 ed EC40: cambio di nome per i SUV elettrici, qui la EX40 PIÙ POTENZA E PIACERE DI GUIDA A proposito, gli allestimenti ibridi plug-in della XC40 perderanno il badge “Recharge” per chiamarsi semplicemente T6 e T8. Oltre ai nuovi loghi sul portellone posteriore, le varianti EX40 ed EC40 Twin Motor beneficiano del nuovo pacchetto software che aggiunge 34 CV di potenza, insieme a una nuova mappatura della centralina per una risposta più rapida dell'acceleratore. La potenza totale di 442 CV è accessibile attraverso la modalità di guida “Performance”. Lo stesso trattamento sarà disponibile anche per l’anno modello precedente (2024) in mercati selezionati come parte di un aggiornamento software OTA opzionale.

Nuove Volvo EX40 ed EC40: potenza fino a 442 CV per le versioni più performantiDRESS CODE TOTAL BLACK Lato stilistico, la tonalità esterna Onyx Black è combinata con il logo nero lucido e a una finitura abbinata per i cerchi in lega da 20 pollici a cinque razze. All'interno, i modelli Black Edition saranno disponibili con rivestimento Microtech o in tessuto colore Grigio Antracite. Tutti gli allestimenti sono dotati di serie di Google Assistant.

Nuove Volvo EX40 ed EC40: dal 2030 solo veicoli elettrici per la Casa svedesePRODUZIONE 100% BEV DAL 2030 Volvo resta impegnata a diventare una casa automobilistica esclusivamente elettrica entro il 2030. L’anno scorso, le auto a batterie hanno rappresentato il 16% del volume di vendite globale della Casa scandinava. Questo numero potrebbe non sembrare così impressionante, ma rappresenta un aumento del 70% su base annua e si prevede che crescerà ulteriormente nel 2024 grazie ai prossimi lanci di veicoli EV. Oltre a EX30, EX40, EC40, EX90 ed EM90, Volvo ha promesso che “molti altri nuovi modelli” amplieranno la sua gamma a emissioni zero nel prossimo futuro. Come nota finale, ha aggiunto un motore a benzina mild hybrid più efficiente agli allestimenti B5 della XC60 e della XC90, riducendo le emissioni di CO2 e migliorando l'efficienza rispettivamente del 4% e del 2%.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/02/2024